Депутаты требуют выставить с «Индара» «рейдеров» до конца февраля

Рейдеры должны покинуть инсулиновый завод «Индар» до конца февраля, и на завод вернутся специалисты. Вопрос возврата прежнего менеджмента и ключевых специалистов на завод «Индар» будет решаться в Министерстве здравоохранения Украины.

Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА, отвечая на вопросы журналистов на заседании комитета 15 февраля, передает Comments.ua.

«Сегодня очень многое зависит от МОЗ. «Индар» относится к МОЗу, и программа обеспечения больных инсулином - это государственная программа, за которую непосредственно отвечает министерство. По этому многое зависит от того, насколько жестко они сегодня себя поведут в данной ситуации для того, чтобы решить вопрос по заводу и по его руководителю», - подчеркнула Т.БАХТЕЕВА.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правосудия, народный депутат Украины от ПР Сергей КИВАЛОВ отметил, что «уже есть решение суда. Бывший директор должен вернуться сам на завод и продолжать работать».

В свою очередь, народный депутат Украины, заместитель главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО считает, что в ближайшее время государство должно назначить на «Индар» руководителя, который начнет работу по возобновлению производства и привлечения уволенных специалистов. «Государство в лице руководителя предприятия обязано вести эту работу», - уверен он.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО подчеркнул, что этот руководитель должен быть в курсе ситуации на заводе и всех обстоятельств, которые к ней привели, понимать процессы и уметь находить подход к каждому ключевому сотруднику, которого он сочтет необходимым вернуть на предприятие.

Принимая во внимание тот факт, что производство на «Индаре» совмещено с научно-исследовательскими работами, В.КОЛЕСНИЧЕНКО отметил, что бывший директор и основатель предприятия профессор Алексей ЛАЗАРЕВ, «способный объединять в себе и менеджмент, и научное руководство, – это очень редкое сегодня явление, особенно в науке. Слава Богу, что есть еще такие изумруды».

По мнению Колесниченко, все предписанные законом процедуры в отношении возврата акций и активов ЗАО «Индар» государству будут исполнены до конца февраля, после чего и произойдет смена менеджмента.

«В любом случае, до конца месяца должны быть предприняты меры, и законный собственник (государство – УНИАН) должен зайти на завод», - уверен В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

Как сообщалось, 31 января с. г. Киевский апелляционный хозяйственный суд своим постановлением оставил в силе решение суда первой инстанции о возвращении незаконно отчужденных акций ЗАО «Индар» государству.

До рейдерского захвата, произошедшего в июле 2011 г., заводом «Индар» руководил доктор биологических наук, профессор Алексей ЛАЗАРЕВ, под руководством которого команда украинских ученых создала и начала производство отечественной субстанции инсулина и ряда препаратов на ее основе.