Сегодня во Львове начнется Праздник шоколада

Сегодня во Львове состоится официальное открытие Праздника шоколада.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, во Дворце искусств (ул. Коперника, 17) в пятый раз состоится официальное открытие Праздника шоколада, праздник будет длиться четыре дня.

На празднике будет действовать шоколадный город «Львов из шоколада» с уникальными скульптурами львовских домов, между которыми даже будет двигаться транспорт.

Как сообщили организаторы праздника, на открытии будут вытесывать скульптуру из глыбы шоколада весом три тонны.

Также на празднике украинский шоколатье Валентин ШТЕФАНЬО создаст уникальную 5-метровую шоколадную пирамиду. Профессиональные украинские и зарубежные шоколатье и кондитеры проведут уникальные мастер-классы, а для самых молодых посетителей будет действовать Детская шоколадная страна – арт-мастерская по созданию шоколадных скульптур и рисунков.

В программе нынешнего Праздника шоколада также ChocoFashion – создание шоколадных платьев с участием украинских дизайнеров от Lviv Fashion Week, ярмарка-презентация шоколадных изделий наилучших представителей шоколадной индустрии, кулинарные мастер-классы (Детская кулинарная школа «Картата Потата», Украина, г. Киев).

Завершится празднование изготовлением и угощением всех гостей традиционным тортом Праздника шоколада и презентацией гигантской 5-метровой пирамиды из шоколадных макарун шоколатье В.ШТЕФАНЬО.