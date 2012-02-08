(О)ппозиция или А.П.позиция? Игры патриотов

Станет ли парламентская избирательная кампания противостоянием двух команд, двух видений развития страны? Ведь командность – не наш конек, понятное дело. Верит ли сегодня украинский избиратель в то, что Партия регионов – это по-прежнему команда единомышленников? Верит ли избиратель в то, что объединенная оппозиция – это уже действительно команда? Предварительные социологические опросы прогнозируют рекордно низкую явку избирателей на участки, и, исходя из этого, главной интригой выборов будет не то, на чьей стороне окажется больше голосов избирателей, а то, чей избиратель все-таки придет голосовать. И это самый грустный приговор обеим командам.

Слабое место большинства провластных партий – в невозможности быть одной командой долго. Слабая сторона большинства молодых политических проектов - неспособность предъявить команду как таковую, а их стратегическая ошибка – делать ставку исключительно на партийного лидера. Это действительно сработало на президентских выборах, но уже не прошло на местных и вряд ли сработает на парламентских. Вовремя понял это лидер «Сильной Украины» Сергей Тигипко, которому в 2010 году не удалось трансформировать свой президентский рейтинг 13% в хотя бы 5% для своей политической силы на местных выборах. Тигипко конвертировал его в должность вице-премьера для себя лично и к парламентским выборам сейчас относится прохладно. В то же время его коллега по президентской гонке Арсений Яценюк, не получивший никаких бонусов за четвертое место, возлагает на парламентские выборы большие надежды, и стремится трансформировать свой результат в как минимум спикерское кресло, чего не скрывает от своих коллег по оппозиции.

Но главной задачей Яценюка в его коммуникациях с оппозицией будет убедить своих коллег в том, что интересы политических союзников он сможет ставить выше своих личных карьерных амбиций. Но уже сегодня в оппозиционном лагере есть как сторонники сотрудничества с Яценюком, так и противники. Последние не скрывают, что к Арсению Петровичу, как говорят политики, «есть вопросы» по пункту «командность», ведь свою личную команду он меняет не просто часто, а постоянно. В течение последних двух лет он потерял нескольких публичных сторонников и сменил полдюжины пресс-секретарей. Последними потерями на фронте перемен стали помощник министра чрезвычайных ситуаций Ян Берназюк, курировавший законотворчество в партии, и эффективный медиа-менеджер Иванна Коберник, отвечавшая за связи со СМИ. Месяцем ранее, в январе, Яценюка со скандалом покинули руководитель партийного избирательного штаба Игнатий Коробко и руководитель службы безопасности партии Александр Копыл. Какими бы ни были причины этих конфликтов, факт текучки кадров - свидетельство того, что Арсений Яценюк – скорей одиночный игрок. В противном случае молодой переменчивый фронтовик обязательно бы взял пример с более опытного БЮТа, который никогда не жалел ресурсов на то, чтобы клеймить «тушек», старательно объясняя своему избирателю, что такое «хорошо», а что такое - «плохо».

Что касается оппозиции в целом, то сегодня она отдает себе отчет в том, что результат голосования по спискам будет намного лучшим, чем результат голосования в мажоритарных округах, за исключением, пожалуй, западных регионов, где результат будет достаточно хорошим в обоих бюллетенях. У Партии регионов наоборот, все надежды возложены на мажоритарщиков. «Победа любой ценой» - так поставлена задача, и, вероятно, на многих округах ценой победы станет самовыдвижение, а не выдвижение от ПР. Ведь провластная партия уже давно поняла, что ее рекордно обвалившиеся рейтинги будут серьезной помехой даже для ее проходных мажоритарщиков.

Кстати, будущие мажоритарщики от власти всерьез опасаются не кандидатов от некоей абстрактной оппозиции, а кандидатов конкретно от «Батькивщины», «Свободы» и «Удара», независимо от того, будут ли те известными людьми в округе или нет. Что касается «Удара», то несомненным плюсом Виталия Кличко является всенародная любовь к нему как к спортсмену, которая легко превращается в голоса избирателей. Причем феномен Кличко заключается в том, что он – единственный украинский политик, которому удается за счет личного рейтинга наращивать рейтинг своей партии. Еще, пожалуй, это получилось бы у футболиста Андрея Шевченко, если бы он предпочел политическую карьеру рекламе презервативов. Но эти два украинских спортсмена с мировой известностью в данном случае скорей исключение.

И сильной, и одновременно слабой стороной Олега Тягныбока является географический фактор – его избиратель компактно проживает в пяти западных областях, но на востоке и юге шансы «Свободы» минимальны, и достижение 5% барьера – пока еще не факт, а повод для переговоров с админресурсом. Общей слабой стороной и Арсения Яценюка, и Виталия Кличко является их личностный ресурс. Арсений Яценюк боится выступлений перед большим количеством людей, Виталий Кличко, будем откровенны – не оратор. Политтехнологи обоих штабов будут вынуждены планировать избирательные кампании по схеме «выборы без кандидата», заменяя по максимуму личные встречи с избирателями телевизионными выступлениями. Кампания лидера «Удара», очевидно, будет строиться на позитиве главы партии, а лидера «Фронта перемен» - на негативе по отношению к власти. Но если избирателю Кличко в принципе все равно, о чем говорит с ним его кандидат (факт общения с кумиром важен сам по себе), то Арсению Яценюку придется потратить немало ресурсов, чтобы убедить избирателя в том, что он – злейший враг режима и Виктора Януковича лично. Для этого необходимо решить непростую технологическую задачу – втянуть Виктора Федоровича в дискуссию, спровоцировать на любую ответную реакцию. В противном случае высок риск сценария «собака лает - караван идет».

Согласно политическому фольклору, электорат не выбирают. Но если избиратели Кличко существуют в реальности, то избирателями Яценюка, по его замыслу, должны стать антипатики президента Януковича. Опять же, потому что они точно существуют. В первом случае сформировать так называемое устойчивое ядро избирателей значительно проще – оно практически сформировано, и это существенное технологическое преимущество «Удара» перед «Фронтом перемен».

Исходя из этого, электоральный риск Арсения Яценюка заключается в том, что власть в любой момент сможет его «задушить в объятиях», предложив какую-либо должность (а он уже заявил, что оппозиции нужен свой спикер) или попросту не прислав милицию на его митинг. А ожидаемая смена премьер-министра рано или поздно произойдет, и кто как не Арсений Яценюк сможет стать компромиссной фигурой? Правда, для прохождения этого кастинга, необходимо заблаговременно начать критиковать власть, и делать это убедительно для остальной части оппозиции. Очень похоже, что такое "добро" у Яценюка каким-то мистическим образом уже появилось.

Электоральным же риском Виталия Кличко как раз и является его рейтинг. Власти на выборах мэра столицы он не особо нужен как сильный конкурент, ведь мэрские выборы запланированы накануне парламентских вовсе не для того, чтобы их с треском проиграть. Возможно, лидеру «Удара» власть сделает предложение отказаться от столицы в обмен на беспрепятственное прохождение в парламент. А вот Арсению Яценюку, наоборот, на парламентских выборах Кличко-конкурент совсем не нужен. В подтверждение этой гипотезы он сам выступил с предложением выдвинуть Кличко кандидатом от оппозиции именно на выборах мэра столицы. Похоже, лидер «Фронта перемен» таки нашел аргументы для оппозиции в поддержку этой своей идеи. Шестого января этого года в парламенте был зарегистрирован законопроект бютовца Юрия Одарченко № 9761 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты о выборах в г. Киеве», которым предполагается совместить выборы столичного градоначальника с парламентскими. Если он будет проголосован, Виталию Кличко придется определяться – умный он или красивый, кандидат он в депутаты или в мэры. Ведь вести две избирательные кампании тяжело не столько технически (одновременно присутствовать во всех округах страны и столицы), сколько перед избирателями неудобно – ведь тогда их кандидат заранее им заявит, что предаст проголосовавших за него либо на парламентских выборах, либо на мэрских. А кто пойдет голосовать за предателя?

Кстати, сразу несколько технологических ошибок в еще не начавшейся мэрской избирательной гонке команда Виталия Кличко уже совершила с подачи замглавы партии Виталия Ковальчука. Он, во-первых, публично подтвердил, что Кличко не разбирается в хозяйстве. Мэр мол – политическая должность. Получается, лидер «Удара» так и не начнет интересоваться проблемами города, и будет заниматься политикой, а не теплом в школах и уборкой улиц? Неужели «ударники» не знают непреложных истин местных выборов – на них, в отличие от парламентских, голосуют за хозяйственников, а не политиков. Александру Попову, пожалуй, остается, выстроить свое позиционирование именно по критерию «хозчасть» и спокойно ждать, пока Кличко «похоронит» себя сам. Во-вторых, заявить сейчас, что Кличко идет именно в мэры, а не в парламент – явный фальстарт. В-третьих, признание вторым лицом партии того, что команды пока нет – еще одна ошибка. Одним интервью соратник Виталия Кличко трижды расписался в несостоятельности как своего лидера, так и партии. Так сможет ли Арсений Яценюк окончательно убедить оппозицию превратить Виталия Кличко из своей проблемы в проблему Александра Попова? Ответ знает только Александр Турчинов.

Восточным полководцам желали, чтобы враги их недооценивали. Еще одна ошибка Арсения Яценюка заключается в недооценке Александра Турчинова как соперника и переоценке тюремного заключения Юлии Тимошенко как своей потенциальной возможности возглавить оппозицию. Целесообразно было бы признать: то, что Юлия Тимошенко находится за решеткой – это, все-таки, возможность для политической карьеры именно Турчинова, а не Яценюка. И пока не выяснится, осилит ли Евгения Тимошенко тяжесть маминой косы, именно Турчинову стратегически выгодна сейчас мышиная возня вокруг бренда объединенной оппозиции.

Похоже, Арсений Петрович проглотил и эту наживку, и начал борьбу за лидерство в фиктивном (очень может быть) проекте, забыв, что ключи-то от его новой игрушки – в руках Турчинова. В противном случае вряд ли Яценюку были бы прощены высказывания и о том, что Тимошенко в тюрьме надолго, и о том, что договоренности оппозиции могут быть нарушены, и много других некомандных движений, не говоря уже о попытке взять под свой контроль всех оппозиционных мажоритарщиков. Объединенная оппозиция ситуативно нужна Турчинову только для того, чтобы уровень упоминания слова «Тимошенко» в СМИ не упал из-за отсутствия у самой Юлии Владимировны возможности быть ньюсмейкером. А пока почему бы не дать Арсению Яценюку возможности наделать глупостей и ошибок? Потом они будут предъявлены как причина выхода БЮТ из объединенной оппозиции, что и похоронит этот технический проект, расчистив «Батькивщине» электоральное поле.

Любой политический шаг любого украинского политика - будь то невхождение Анатолия Гриценко в объединенную оппозицию, или публичный отказ Дмитрия Фирташа и Рината Ахметова идти в парламент от ПР – свидетельствует о том, что в нашей стране полным-полно индивидуалистов и практически нет успешных команд. К сожалению или счастью, и государство как проект, и большинство задач государственного уровня реализуются только при командной игре, и никакие другие игры результатов не приносят.

Елена Дьяченко, консалтинговая компания «Партия власти»