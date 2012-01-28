В Киеве неизвестные заменили входные замки в офисе ассоциации пенсионеров

В Киеве неизвестные заменили входные замки в дверях офиса Всеукраинской ассоциации пенсионеров.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, 26 января около 19.00 в Подольское райуправление милиции обратился председатель Всеукраинской ассоциации пенсионеров с сообщением о том, что неизвестные заменили замки в офисе организации.

Следственно-оперативная группа, прибывшая по вызову, установила, что отмеченная организация арендует помещение у балансодержателя. В 2011 году между арендатором и балансодержателем возникли трения относительно срока аренды помещения. Как выяснено, сейчас продолжается судебное разбирательство соответствующего дела в районном хозяйственном суде.

"По месту расположения помещения нарушений общественный порядок не зафиксировано. По сообщению заявителя проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.