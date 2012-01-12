Один украинец погиб и двое пострадали в результате ДТП в Венгрии

Один украинец погиб и двое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 11 января в Венгрии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его словам, легковой автомобиль «Шкода Октавия» наехал на разделительный барьер и въехал в сточный канал. В результате аварии погиб водитель автомобиля – гражданин Украины, еще двое украинцев получили телесные повреждения и были госпитализированы.