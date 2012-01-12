Один украинец погиб и двое пострадали в результате ДТП в Венгрии
13:55, 12 января 2012Разное
1139 0
Авария произошла вчера
Один украинец погиб и двое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 11 января в Венгрии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.
По его словам, легковой автомобиль «Шкода Октавия» наехал на разделительный барьер и въехал в сточный канал. В результате аварии погиб водитель автомобиля – гражданин Украины, еще двое украинцев получили телесные повреждения и были госпитализированы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter