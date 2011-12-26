В Киевском зоопарке 5 новых видеокамер

На экспозиционных объектах Киевского зоопарка установлены 5 камер видеонаблюдения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Александра МАЗУРЧАКА.

«В течение нескольких лет мы планируем обеспечить видеонаблюдением все экспозиционные вольеры для содержания животных. Камеры будут установлены постепенно на объектах согласно плану их реконструкции», – сказал А.МАЗУРЧАК и добавил, что это позволит усилить контроль над соблюдением посетителями правил пребывания на территории столичного зоопарка.

По его словам, сегодня общее количество животных из основной коллекции составляет 2 тыс. 477 особей, это 346 видов. Смертность животных в городском зоопарке с начала года составляет 4,35%. Родилось за этот же период 149 животных.

«Никакой угрозы, что Киевский зоопарк вымирает – нет. Сегодня он нормально функционирует. Более того, мы реконструировали котельную, открыли экспозицию «Тропические медведи», закончили работу по техническому переоснащению слоновника и жирафника. Продолжается реконструкция водоемов и строительство вольеров для хищных птиц. Кроме того, на территории зоопарка обустроена комната «Матери и ребенка», а также помещение пункта медицинского обслуживания. В этом году в зоологическом парке сделано значительно больше, чем в течение нескольких прошлых лет», – утверждает А.МАЗУРЧАК.

По его словам, в 2012 году в зоопарке запланировано провести работы по реконструкции павильонов «Птичник» и «Остров зверей», львятника, копытного ряда, а также строительство вольеров для горных копытных, предусматривается ремонт мест общего пользования, реконструкция центрального входа и тому подобное.

Кроме того, отметил А.МАЗУРЧАК, ведутся переговоры по поводу перевозки в зоопарк слонов.