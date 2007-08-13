Фиделю Кастро сегодня - 81 год (фото)

Кубинскому лидеру Фиделю Кастро сегодня исполняется 81 год. Больших официальных мероприятий по этому случаю не планируют, сообщает радио "Свобода" .

Кастро не появлялся на людях с прошлого года, когда из-за болезни передал власть в стране младшему брату Раулю.

Местные СМИ периодически печатали фотографии и демонстрировали видеозаписи, на которых был снят Фидель Кастро в реабилитационный период. В начале июня он дал первое интервью, во время которого выглядел, как отмечают некоторые обозреватели, достаточно «хорошо».

Фото Ирины Пап / репродукция УНИАН