Фиделю Кастро сегодня - 81 год (фото)
12:15, 13 августа 2007Разное
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Официальные мероприятия не запланированы
Кубинскому лидеру Фиделю Кастро сегодня исполняется 81 год. Больших официальных мероприятий по этому случаю не планируют, сообщает радио "Свобода" .
Кастро не появлялся на людях с прошлого года, когда из-за болезни передал власть в стране младшему брату Раулю.
Местные СМИ периодически печатали фотографии и демонстрировали видеозаписи, на которых был снят Фидель Кастро в реабилитационный период. В начале июня он дал первое интервью, во время которого выглядел, как отмечают некоторые обозреватели, достаточно «хорошо».
|Фидель Кастро во время визита в Киев в мае 1963 г. Слево - председатель Совета Министров Украинской ССР Владимир Щербицкий, справа - секретарь ЦК КПСС Николай Подгорный.
Фото Ирины Пап / репродукция УНИАН
|Президент Украины Леонид Кучма произносит речь в центре здоровья ”Тарара” близ кубинской столицы Гаваны, 16 июня 2000 г. Слева - Председатель Госсовета и глава Кабинета Министров Кубы Фидель Кастро.
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