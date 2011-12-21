ВР определилась с классификацией автомобильных дорог

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в статью 8 Закона Украины “Об автомобильных дорогах” относительно классификации автомобильных дорог общего пользования» (№ 9376).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 266 из 321 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Законом предусмотрено статью 8 Закона Украины “Об автомобильных дорогах” изложить в новой редакции.

В соответствии с этой статьей, автомобильные дороги общего пользования разделяются на автомобильные дороги государственного и местного значения.

Автомобильные дороги государственного значения подразделяются на международные, национальные, региональные и территориальные.

К международным автомобильным дорогам относятся дороги, которые совмещаются с международными транспортными коридорами и/или входят в Европейскую сеть основных, промежуточных, соединительных автомобильных дорог и ответвлений, имеют соответствующую международную индексацию и обеспечивают международные автомобильные перевозки.

К национальным автомобильным дорогам относятся автомобильные дороги, которые совмещены с национальными транспортными коридорами, и не относятся к международным автомобильным дорогам, и автомобильные дороги, которые соединяют столицу Украины - Киев, административный центр Крыма, административные центры областей, город Севастополь между собой, крупные промышленные и культурные центры с международными автомобильными дорогами.

К региональным автомобильным дорогам относятся автомобильные дороги, которые соединяют две или больше областей между собой, автомобильные дороги, которые соединяют основные международные автомобильные пункты пропуска через государственную границу, морские и авиационные порты международного значения, важнейшие объекты национального культурного наследия, курортные зоны с международными и национальными автомобильными дорогами.

К территориальным автомобильным дорогам относятся автомобильные дороги, которые соединяют административные центры Крыма и областей с административными центрами районов, городами областного значения, города областного значения между собой, административные центры районов между собой, а также автомобильные дороги, которые соединяют с дорогами государственного значения основные аэропорты, морские и речные порты, железнодорожные узлы, объекты национального и культурного достояния и курортного и природно-заповедного фонда, автомобильные пункты пропуска международного и межгосударственного значения через государственную границу.

Перечень дорог государственного значения, в том числе их участков, что совмещаются с улицами городов и других населенных пунктов и финансируются из государственного бюджета, утверждает Кабинет министров Украины один раз в три года.

Автомобильные дороги местного значения разделяются на областные и районные.

К областным автомобильным дорогам относятся дороги, которые соединяют административные центры Крыма и областей с другими населенными пунктами в пределах АРК или области между собой и с железнодорожными станциями, аэропортами, речными портами, пунктами пропуска через государственную границу, местами отдыха, и не относятся к дорогам государственного значения.

К районным автомобильным дорогам относятся дороги, которые соединяют административные районные центры с другими населенными пунктами, другие населенные пункты между собой, с предприятиями, объектами культурного значения, другими дорогами общего пользования в пределах района.

Перечень дорог местного значения, в том числе их участков, которые совмещаются с улицами городов и других населенных пунктов, утверждают Совет министров Крыма и областные государственные администрации один раз в три года.