На детском утреннике в Крыму умер Дед Мороз
Праздник продолжили...
64-летний актер, игравший роль Деда Мороза, умер на днях в Симферополе на детском утреннике, посвященном Дню Святого Николая, сообщило сегодня «Крымское информационное агентство».
Заслуженный деятель искусств Крыма Григорий Белоусов вышел на сцену, спел песню, начал говорить текст, и ему стало плохо.
«Он ушел со сцены, спустился вниз и упал», - сообщил один из организаторов утренника, художественный руководитель ансамбля «Фантазеры» Николай АБРАМЕНКО.
По его словам, врачи приехали быстро, но спасти актера не удалось: мужчина умер в машине «скорой помощи».
На утренник пришли около 200 детей, несмотря на инцидент, мероприятие продолжили. «Через слезы», - сказал Н.АБРАМЕНКО.
В прошлом году у Г.Белоусова был инсульт, но он все равно хотел выступать на сцене и много репетировал.
Ранее СМИ сообщали, что утренник организовали крымские «регионалы».
Это не первая смерть «Деда Мороза» в Крыму - в прошлом году 45-летний актер, игравший белобородого старца, умер из-за проблем с сердцем на утреннике в одной из феодосийских школ.