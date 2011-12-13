100 самых сексуальных женщин

Мужской журнал Men`s Health составил рейтинг самых сексуальных женщин всех времен, сообщает Лента.ру. Список, состоящий из ста позиций, возглавила Дженнифер Энистон, которую журнал отметил за удивительное умение быть одновременно забавной, естественной и сексуальной.

На втором месте топ-листа оказалась американская киноактриса, секс-символ 1970-х годов Ракель Уэлч (она играла в таких фильмах, как "Миллион лет до нашей эры", "Ослепленный желаниями", "Сто винтовок" и других). Третью строчку составители рейтинга отдали Мэрилин Монро, которая регулярно попадает в подобные списки.

Первая десятка самых сексуальных женщин по версии Men`s Health выглядит так:

1. Дженнифер Энистон

2. Ракель Уэлч

3. Мэрилин Монро

4. Бритни Спирс

5. Мадонна

6. Урсула Андресс

7. Бетти Пейдж

8. Памела Андерсон

9. Джейн Фонда

10. Анджелина Джоли.

Также в рейтинг включены актрисы Шерон Стоун и Скарлетт Йоханссон (11 и 12-е место), модель, продюсер и телеведущая Анна Николь Смит (17), актриса Моника Белуччи (21), теннисистка Анна Курникова (29), актриса Софи Лорен (47), модель Тайра Бэнкс (63), актриса Одри Хепберн (82), порноактриса Саша Грей (85), певица Долли Партон (92), певица Тина Тернер (99) и актриса Кэтрин Бах (100).

С полным списком можно ознакомиться на сайте журнала.