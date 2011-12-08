Попов: Генплан будет принят лишь после согласования с киевлянами

Генеральный план города будет принят лишь после того, как будет согласован с киевлянами. Об этом сказал глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов во время общегородского обсуждения стратегии развития города Киева до 2025 года.

«Генеральный план является очень важным инструментом реализации Стратегии. За время его обсуждения мы получили большое количество замечаний и предложений, потому мы приняли решение, что пока мы не будем иметь консолидированного мнения общества и специалистов относительно окончательного варианта Генерального плана, мы не будем его принимать на сессии Киевcовета», - сказал Александр Попов.

Также он отметил, что после широкого обсуждения с киевлянами и принятия его на сессии было бы целесообразно утвердить настоящий документ на уровне Кабинета министров Украины, ведь «тогда изменить что-нибудь в интересах частного или бизнес- интереса будет фактически невозможно».