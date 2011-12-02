ЗАО «Новая украинская оппозиция»: путь к власти

Долгое время в украинском обществе существует запрос на появление реальной "третьей политической силы". Нет, политических партий у нас вдоволь, правда живут они своей, независимой от запросов государства и его граждан жизнью. Рождение (регистрация), существование (на бумаге), брак (покупка и смена названия) и смерть (ликвидация) большинства политических объединений, как правило, проходят незаметно для большинства населения. Они тихо приходят в мир украинской политики и еще тише уходят из него, оставляя свой след в ее истории в виде коротких информационных сообщений в СМИ.

Однако встречаются исключения. Например, за короткое время (около двух лет) на политической карте Украины появилось сразу несколько новых проектов: «Фронт Змін» Арсения Яценюка, «Сильная Украина» Сергея Тигипко и УДАР Виталия Кличко, которые смогли не только взлететь на политический Олимп, но, наделав немало шума в экспертной среде, закрепиться на нем.

О перспективах «Сильной Украины», которая не является оппозиционной к действующей власти и, по словам своего лидера, самостоятельно не будет участвовать в предстоящих парламентских выборах, говорить не будем. Сосредоточимся на новых лицах в стане оппозиции.

По данным социологов, "Фронт змін" и УДАР преодолели бы 5% барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в первой половине ноября 2011 года. За эти политические партии проголосовали бы 13.4% и 8.4% избирателей соответственно. Интересно другое: за четыре месяца поддержка «Фронту Змін» практически не изменилась, однако, в партии УДАР она увеличилась на треть.

Почему так случилось? Основных причин несколько:

1. Действия политических сил (ФЗ, УДАР) и их лидеров во время суда и после вынесения приговора в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко были подобными. В основном они ограничились критиканскими декларациями и популистскими действиями (вспомните поход Арсения Петровича в СИЗО), в результате чего получили различные промежуточные результаты. Полагаем, Кличко получил больше потому, что в его действиях было меньше показухи и откровенного популизма.

2. А. Яценюк, как и В. Кличко, - эрудированный, хороший семьянин и отец. Однако Кличко - спортсмен, а не бизнесмен, а потому у большинства граждан ассоциируется с победами. Он не был у власти и его имя никогда не связывалось с коррупционными скандалами. Яценюк в последние десять лет - в структурах власти (до 2010 года). Кличко же в политике зарекомендовал себя как непримиримый оппонент произвола «молодой команды» Леонида Черновецкого в Киевсовете.

3. Тактика «отстраненного наблюдения и умного молчания», примененная Арсением Яценюком на президентских и местных выборах, на которых власти сделали для его рейтинга все сама, сейчас не сработала. Однако в действиях Яценюка чувствуется некая оглядка на власть: «Извините, я не слишком сильно вас покритиковал?», «Простите, вы не будете против, если я скажу о вас пару нехороших слов?"

4. Виталий Кличко и его УДАР, на самом деле только сейчас вышли на профессиональный «политический ринг», а потому информационных атак, направленных на понижение их рейтинга, практически не было. Деятельность в Киевсовете, пользуясь спортивной терминологией, можно сравнить с участием в боях на высшем любительском уровне (Олимпийские игры): опыт важен, но не идет ни в какое сравнение с профессиональным боксом. Думаю со стартом парламентской избирательной кампании все встанет на свои места и УДАР не только будет нападать, но вынужден будет защищаться. Уже сейчас в СМИ появилась информация о связях Кличко с одним из отечественных олигархов.

5. Неприятие в обществе инициатив Яценюка, которые скорее всего, в случае их реализации принесли бы больше вреда оппозиции, чем пользы. Кроме этого, эти идеи деструктивные, вследствие чего вызывают у союзников непонимание и раздражение. Пример: призыв лидера «Фронту Змін» к украинской оппозиции бойкотировать парламентские выборы, если в них не будет участвовать Юлия Тимошенко. По его мнению, тогда легитимные выборы невозможно будет провести, и их результаты никто не признает. Спрогнозировать, к чему это могло привести, нетрудно: неучастие оппозиции в выборах только упростила бы победу власти.

Из всего приведенного можно сделать предположение, что лидер партии «Фронту Змін» на поверку оказался весьма удобным оппонентом для действующей власти. Может, действительно правы оппоненты Арсения Петровича, и у него же существует «контракт на критику» власти? Об этом может сказать только сам Арсений Петрович.

Еще один фактор, который негативно повлияет на рейтинг «Фронту Змін», - это недавнее заявление Арсения Яценюка о том, что оппозиционные силы, не входящие в Комитет сопротивления диктатуре (КСД), должны присоединиться к созданию единого списка кандидатов на мажоритарные округа от оппозиции. Заметим, что Президент новый закон о выборах в Верховную Раду еще не подписал.

Отвечая на вопрос, как можно выставлять единого кандидата от оппозиции, если есть оппозиционные силы, не входящие в Комитет сопротивления диктатуре, политик заявил: «Это вопрос ко всем другим оппозиционным силам. Они с кем?». «Кто не с объединенной оппозицией, тот - с Януковичем. Третьего здесь не дано», - заявил А. Яценюк. «Здесь нет сейчас три цвета. Здесь есть черное и белое», - уточнил он.

Реакция потенциальных союзников по оппозиции на это заявление была прогнозируемо негативной.

«Меня искренне удивили заявления о том, что уже началось формирование неких списков от оппозиции, и кто не побежал записаться в те списки, тот автоматически объявляется врагом народа», - отметил Кличко, УДАР которого не входит в КСД, комментируя заявления Арсения Яценюка.

Не нашло всеобщей поддержки это заявление и среди членов Комитета. «Автоматически против? Это неправильно. Нельзя сразу ставить условия, которые никак не способствуют объединению. А политические партии, которые не вошли в КСД? Например, УДАР или «Гражданская позиция». Это наши друзья и партнеры по оппозиции. Поэтому перед нами сейчас стоит не только вопрос люстрации, но и объединительные действия внутри КСД. Сейчас очень опасно проведение этих разделительных линий: здесь фронт, а там не фронт...», - считает председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин Наливайченко.

Со злым умыслом или без умысла делал эти заявления А. Яценюк? Думаю, что без. Какова причина? Ответ: «вождизм». Худшая болезнь украинской оппозиции. Нельзя считать, что только одна политическая сила и только один политический лидер прав», - комментируя это заявление, сказал Наливайченко.

По сути с данным тезисом согласен и председатель партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, политсовет которой единогласно недавно принял решение о выходе из Комитета сопротивления диктатуре. Гриценко говорит, что Яценюк - это будет «Ющенко-2», и даже хуже. Особенно учитывая тот факт, что практически все «люби друзи» сегодня сидят за спиной Яценюка и готовы финансировать его политический проект.

Поэтому можно утверждать, что борьба в лагере оппозиции за места в Верховной Раде Украины нового созыва стартовала. Стартовала, к сожалению, с применения грязных технологий, разделения оппозиции на «черную» и «белую», попытки приватизировать бренд единственно правильной оппозиции, сформировав своего рода ЗАО «Новая украинская оппозиция».

Для чего это делается, понятно. Поддержка БЮТ и «Фронту Змін» за четыре месяца не поменялась. Нужно срочно сохранить то, что есть, а по возможности отобрать голоса у союзников. Демократов много, но парламент не резиновый. Плюс ко всему, Арсений Петрович уже, кажется, начал подготовку к президентским выборам. И, думаю, его расчет в том, чтобы попытаться в 2015 году выйти во второй тур с Виктором Януковичем. Он - очень удобный конкурент для Януковича: пустой по сути, его легко «надуть» разными смыслами и лозунгами, а потом продемонстрировать эту пустоту. Именно поэтому оппозиционная (в действительности - псевдоопозиционная) риторика Яценюка сегодня - это способ найти себя в системе политических координат, а не глубинное убеждение. Власти очень выгодны подобного рода «оппозиционеры».

«У нас есть только одно условие - выиграть. Изменить президента Януковича, изменить Партию регионов» - говорит Арсений Яценюк.

К сожалению, ни слова о нас, о народе. Только борьба ради борьбы!

Олег Вытягов, директор по политическим программам Института украинской политики