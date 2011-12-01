Евросоюз опять протягивает руку украинской власти. Видимо, в последний раз

Сегодняшнее решение Европарламента - это еще один и, видимо, последний раз, когда нынешней украинской власти Евросоюз протягивает руку.

Если не пойти навстречу, шанс для этой власти будет потерян. Следующий, безусловно, появится, но уже для других руководителей.

Потому что нынешние окончательно дискредитируют себя не только в глазах ЕС. Они окончательно дискредитируют себя в глазах собственного украинского народа. А народ им этого точно не простит.

Можно не сомневаться, что европейские двери закроются не перед рядовыми украинцами. Их навсегда закроют перед носом наших сегодняшних власть предержащих.

Вероятность именно такого развития событий чрезвычайно высока. На их месте я подумал бы и о собственной, личной перспективе.

Политика отодвигания европерспективы для Украины - проигрышная. Это путь в никуда.

Потому 19 декабря руководство Украины и ЕС должны парафировать Соглашение об ассоциации или в письменном виде зафиксировать факт завершения переговоров с поручением делегациям провести все технические процедуры на протяжении 1 - 2 месяцев. Следующим шагом должна быть подготовка Соглашения к подписанию к середине 2012 года, как это и предлагают евродепутаты.

Если на эту работу неспособна нынешняя власть, ее сделает народ уже с другой. И довольно скоро. Даже не ожидая выборов.

Владимир Огрызко