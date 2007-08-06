На трассе Львов-Тернополь столкнулись два Фольксвагена и Опель: 4 погибших

В Тернопольской области на 101 км автодороги Львов-Тернополь в Зборовском районе вчера вечером произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека.

Как сообщили УНИАН пресс-служба Департамента ГАИ МВД Украины, гражданин Германии, двигаясь на автомобиле “Фольксваген-Шаран” в направлении Львова, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь он допустил столкновение с автомобилем „Фольксваген-Пассат”, который двигался во встречном направлении, и автомобилем “Опель-Вектра”, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля „Фольксваген-Шаран” и водитель и пассажир автомобиля „Фольксваген-Пассат” погибли на месте аварии.