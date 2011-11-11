По факту травмирования инспектора ГАИ на Крещатике возбудили дело

Милиция возбудила уголовное дело по факту травмирования инспектора ГАИ во время вчерашнего дорожно-транспортного происшествия с участием 9 автомобилей на Крещатике.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, уголовное дело возбуждено по ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения при эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

По данным столичного главка милиции, потерпевший инспектор ГАИ находится в больнице, поскольку получил двойной перелом ноги и нуждается в хирургическом вмешательстве.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября в 18.30 на перекрестке улиц Крещатик - Прорезная, 38-летний водитель автомобиля «Bentley Continental», двигаясь по улице Крещатик со стороны Европейской площади в направлении бульвара Шевченко, проехал перекресток на запрещающий сигнал регулировщика и совершил столкновение с автомобилем «Mercedes-Benz SL500», который выехал на перекресток с улицы Прорезной.

После столкновения автомобиль «Bentley» отбросило на инспектора ГАИ, который в то время регулировал дорожное движение.

Кроме того, неуправляемый «Бентли» выехал на встречную полосу и повредил еще семь автомобилей: «Мерседес-Бенц 308Д», «ВАЗ-21113», «Хюндай Гетц»», «Вольво», «Мазда», «Тойота РАФ-4» и «Хюндай Гетц»», которые остановились на запрещающий сигнал регулировщика.

В результате дорожно-транспортного происшествия были травмированы 28-летний инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ и водитель автомобиля «Бентли».

Работник ГАИ с переломом голени госпитализирован, в больницу доставлен и водитель, который получил закрытую черепно-мозговую травму и травму живота.

Причины этого ДТП устанавливаются.

Начато расследование.