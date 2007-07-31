Из-за трещин в стенах эвакуировали 60 жителей дома в Киеве

В Шевченковском районе Киева из-за возникновения трещин в пятиэтажном жилом доме по ул. Жилянская, 120-б эвакуированы 60 жителей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, сообщения о раскрытии трещин спасатели получили вчера в 14.33 На месте происшествия было установлено, что во внешних кирпичных стенах здания с первого по пятый этаж фасадной и тыльной сторон произошло раскрытие трещин шириной до 1,5 см. Здание принадлежит КП ЖЭК „Ярославская” и насчитывает 16 коммунальных квартир, в которых проживает 60 человек, в том числе 12 детей. Для контроля за расширением трещин спасатели установили контрольные „маяки”.

По предварительным заключениям специалистов, вероятной причиной возникновения трещин могло стать проведение работ по бурению скважины для фундамента другого жилого дома по ул. Жилянская, 118.

Выездная комиссия по ТЭБ и ЧС Шевченковской районной государственной администрации приняла решение об отключении дома от электросети, газо- и водоснабжения, а жителям были предложены 20 гостиничных номеров на 40 мест в гостинице „Спорт” по улице Большая Васильковская, 55 и предоставлены автобусы для доставки их в гостиницу.

По состоянию на 22 часа 30 июля из жилого дома по ул. Жилянской, 120-б в гостиницу „Спорт” были отселены 14 жителей, остальные люди разъехались для проживания к родственникам.