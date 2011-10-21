Соглашение о зоне свободной торговли СНГ еще не готово, а Россия уже угрожает

Несмотря на то, что 18 октября в Санкт-Петербурге было заявлено о подписании большинством стран СНГ соглашения о создании зоны свободной торговли, самого текста документа в окончательной редакции еще не существует.

Как сообщили информированные источники, он находится в стадии доработки с учетом предложенных на последнем заседании глав правительств Содружества корректировок. Появится вскоре.

Кстати, о факте подписания документа известно лишь со слов глав правительств. Фото- или видеоподтверждения этому нет.

Не смея усомниться в правдивости заявлений глав правительств ряда стран, предположу, что какой-то документ все же был подписан. Однако это не была окончательная редакция.

Известно, что 18 октября на обсуждение был вынесен проект соглашения, который был уточнен с учетом предложений поступивших в ходе майского заседания глав правительств стран СНГ.

Судя по всему, именно этот вариант и размещен сейчас депутатом Терехиным в Интернете.

Не ожидалось, что текст в новой редакции будет существенно отличаться от прежнего варианта (майский вариант есть в распоряжении СМИ). Мало того, еще утром 18 октября была абсолютно достоверная информация о том, что подписывать соглашение в Питере не собираются.

Однако в ходе заседания неожиданно со стороны России было внесено и одобрено главами правительств СНГ решение подписать соглашение безотлагательно.

Что стало причиной таких изменений, точно выяснить не удалось.

Вместе с тем, сегодня ответственный секретарь Комиссии Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана Сергей Глазьев в ходе видеомоста Москва – Киев – Кишинев – Ереван – Астана сделал интересное заявление.

Он сообщил, что договор содержит статью, согласно которой в случае желания одной из стран СНГ создать ЗСТ с третьей стороной, она должна провести консультации с СНГ.

Прежде всего, отметил Глазьев, эта статья выписана для Украины, которая готовит соглашение по ЗСТ с Евросоюзом.

Россия опасается увеличения потока товаров из ЕС на территорию. И в случае, если по итогу консультаций выяснится, что может возникнуть угроза рынку ТС и стран СНГ, то в отношении Украины могут быть применены защитные меры.

«Я не исключаю, что в любой момент одна из сторон (СНГ) потребует проведения консультаций по поводу зоны свободной торговли с Евросоюзом», - заявил Глазьев.

Если угроза будет выявлена, отметил он, «наше соглашение может начать размываться, то есть появляются новые изъятия, и вместо дальнейшей интеграции мы можем получить новый барьер».

Вот так вот…

Мало того, что соглашение даже не ратифицировано, да и текста-то пока еще нет, а Россия уже угрожает санкциями…

Юрий Ходжаян