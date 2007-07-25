Ущерб от урагана и министр Шуфрич (6 фото)
19:39, 25 июля 2007Разное
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Кабинет министров принял решение о создании правительственной комиссии
В семи районах Волынской области в результате стихийного бедствия были обесточены 166 населенных пунктов, повреждены сотни домов, 72 линии электропередач и 619 трансформаторных подстанций.10 человек травмированы в результате падения деревьев.
Кабинет министров сегодня принял решение о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий урагана в Волынской области. Также правительство выделило из резервного фонда помощь в сумме 8,5 млн. гривен.
|Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор Шуфрич встречается с местными жителями после урагана, в районном центре Волынской обл. г. Турийске и с.Силец (фото 4,5), 24 июля 2007 г.
Фото Владимира Дехтярука / пресс-служба МЧС / УНИАН
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