Ущерб от урагана и министр Шуфрич (6 фото)

19:39, 25 июля 2007
Разное
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Кабинет министров принял решение о создании правительственной комиссии

В семи районах Волынской области в результате стихийного бедствия были обесточены 166 населенных пунктов, повреждены сотни домов, 72 линии электропередач и 619 трансформаторных подстанций.10 человек травмированы в результате падения деревьев.

Кабинет министров сегодня принял решение о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий урагана в Волынской области. Также правительство выделило из резервного фонда помощь в сумме 8,5 млн. гривен.

Разрушенные ураганом дома в районном центре Волынской обл. г. Турийске, 24 июля 2007 г.

Сломанные ураганом деревья возле районного центра Волынской обл. г. Турийске, 24 июля 2007 г.

Сломанные ураганом деревья возле районного центра Волынской обл. г. Турийске, 24 июля 2007 г.

Местные жители в разрушенном ураганом собственном доме в с. Силец Волынской обл., 24 июля 2007 г.Нестор Шуфрич и местная жительница в разрушеннном ураганом доме в селе Силец Волынской області, 24 июля 2007 г.

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор Шуфрич встречается с местными жителями после урагана, в районном центре Волынской обл. г. Турийске, 24 июля 2007 г.

Фото Владимира Дехтярука / пресс-служба МЧС / УНИАН

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