Авария пассажирского автобуса в Киеве: есть пострадавшие

Сегодня около 4-х часов утра на Московской площади в Киеве водитель автомобиля „Ауди-100”, двигаясь в направлении Краснозвездного проспекта, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом „Дрегмеллер”, который двигался по главной дороге.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, автобус совершал рейс по маршруту „Алушта-Минск”, и на момент аварии в нем находилось 48 пассажиров.

В результате ДТП водитель автомобиля „Ауди” и пассажирка автобуса получили телесные повреждения и доставлены в больницы.