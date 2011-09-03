Почему пророссийская позиция в Украине воспринимается как недемократическая?

В пятницу в «Большой политике» Евгения Киселева развернулась дискуссия, в которой упоминули УНИАН. Один из участников (кажется, по фамилии Чкаленко) говорил об агентстве как о медийном ресурсе, который, если абстрагироваться от лишних эмоций и не брызгать слюной, занимает откровенно проукраинскую позицию.

Правда, если я правильно поняла, этот гражданин вкладывал в свои публичные оценки какие-то негативные коннотации – что-то в контексте «буржуазного национализма», – но это уже другой вопрос.

В целом наблюдение правильное: Украинское независимое информационное агентство новостей, по моему мнению, действительно старается быть украинским – равно как и независимым. И относительно «буржуазности» я полностью согласна, потому что агентство, как я это вижу, пытается исповедовать основополагающий принцип современного «буржуазного» общества – демократизм.

Собственно, украинскость в наших умах – это уже такой себе синоним к словам демократичность и «проевропейськость». Так же, как для поляков польскость или для литовцев литовскость.

Потому проукраинская позиция в нашем 46-миллионном микромире, как ее ни назови (мазепинская, петлюровская, бандеровская, хохляцкая либо буржуазно-националистическая, или совсем цинично – «голодоморская») – это позиция прогрессивная, демократичная, и на ней будет строиться будущее наших сограждан.

К сожалению, пророссийскость в наших условиях стала синонимом к совковости, вчерашнего дня, антиевропейскости. Почему так произошло? Может, упомянутый гражданин из передачи на «Интере» это лучше знает? Или кто-то из читателей мне это объяснит? Но это действительно так…

По моему мнению, к этому приложились господа Путин, Медведев, Кирилл и другие архитекторы «русского мира».

К сожалению, в наших переходных условиях нет и не может быть какой-то абстрактной, «независимой» демократичности…

Потому ответ на вопрос, должны ли средства массовой информации в Украине занимать проукраинскую позицию, является ответом на вопрос: должны ли они быть демократичными?

Вывод, думаю, очевиден, поскольку сами СМИ являются порождением демократии и являют собой непременный институт демократии.

С любовью, Оксана Охримчук, Москва – Киев