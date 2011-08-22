Иномарка врезалась в девятиэтажку: двое погибших
10:26, 22 августа 2011Разное
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Водитель заснул
Сегодня рано утром в Кременчуге Полтавской области в результате ДТП погибли двое юношей, которые, находясь в иномарке, на всей скорости врезались в девятиэтажный дом.
Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ Кременчуга, 22 августа, предварительные причины ДТП — водитель не справился с управлением, неисправность машины или водитель заснул за рулем.
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