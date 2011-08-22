Иномарка врезалась в девятиэтажку: двое погибших

Сегодня рано утром в Кременчуге Полтавской области в результате ДТП погибли двое юношей, которые, находясь в иномарке, на всей скорости врезались в девятиэтажный дом.

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ Кременчуга, 22 августа, предварительные причины ДТП — водитель не справился с управлением, неисправность машины или водитель заснул за рулем.