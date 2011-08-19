А что, если бы ГКЧП победил, и во власти остались коммунисты?

Двадцать лет тому, 19 августа 1991 года в Москве произошел путч. Было объявлено чрезвычайное положение. «Группа консервативно настроенных деятелей из руководства КПСС, правительства СССР, армии и КГБ решила отстранить Михаила Горбачева от власти». Однако, государственный переворот не удался, а победа Ельцина, национальных демократов-либералов привела к распаду СССР, к отстранению коммунистов от власти. Знаете читатель, есть популярный художественный прием, когда в книге или на экране возникает фантасмагорическое причудливое бредовое видение, невероятное событие или история, не поддающаяся рациональному объяснению. Это как «слова, отпущенные на волю», - писал французский поэт Жан Рембо. Короче, абсурд, нелепость, бессмыслица.

Давайте себе представим, что как и в повести Василия Аксенова «Остров Крым», в войне за полуостров победили не красные войска под руководством командарма Михаила Фрунзе, а белые армии… . То в нашем абсурде «про ГКЧП», вверх взяли путчисты, во главе с вице-президентом Янаевым, премьером Павловым, маршалом Язовым, главной Лубянки Крючковым, главкомом Сухопутных войск генералом Варенниковым.

Итак, что бы было, если Горбачева пустили в расход? Генерал армии Валентин Вареников при поддержке ГКЧП, своим приказом вводит в Украине Чрезвычайная положение, которое ему дает чрезвычайные полномочия на применение армии в наведении порядка и уничтожения противников Советской власти в Украине.

(Хроника событий. 19 августа Варенников в кабинете руководителя Украины Кравчука обосновал перед местным руководством необходимость введения чрезвычайного положения на Украине. Борис Ельцин «Записки президента» М.: 1994 год. С.87..)

Вот что рассказал в интервью автору этих строк генерал армии Валентин Вареников, в 1998 году:

«Я приехал в Киев вместе с командующим Киевского военного округа генералом Чечеватовым, которого я вызывал в Крым, как и других командующих, чьи войска дислоцировались на территории Украины.

В Крыму я их проинформировал, что если на Украине будет введено чрезвычайное положение в некоторых районах, то обязательно будет объявлена повышенная боевая готовность вооруженных сил. Эта мера очень серьезная и требовала тщательной проработки.

В своем кабинете мне задал вопрос Леонид Кравчук (тогда Председатель Верховной Рады Украины).

- Вы сами считаете, надо ли вводить чрезвычайное положение на территории Украины?

- Я ответил, что касается западных областей, в первую очередь во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской - то на мой взгляд - это было бы целесообразно. Почему я так думал?! Я с 1 по 10 августа 1991 года проводил на Львовском учебной полигоне сборы и военные учения руководства всех военных округов советской армии.

Туда приезжал министр обороны маршал Язов. Я видел, что там творится, советской власти уже не было и у меня на душе была тревога, и я был уверен, что на Западной Украине необходимо было вводить чрезвычайное положение, чтобы не допустить никаких бед.

Введение чрезвычайного положения де-юре было оправдано, в 1990 году Верховный Совет СССР принял закон «О чрезвычайном положении», в котором регламентировалась борьба с экстремистскими силами» - подчеркнул генерал, который ни в чем не сомневался, так как был убежденным коммунистом.

Войска, которые подчинялись генералу. Только на Западной Украине Прикарпатский военный округ (был еще и Киевский, и Одесский военный округ) представлял полумиллионную группировку, которая включала, по состоянию на конец 80-х годов:

8-ю танковую армию (Житомир) - 23-я танковая дивизия (Овруч)

- 30-я гвардейская танковая дивизия (Новоград-Волынский)

13-ую армию (Ровно) - 17-я гвардейская мотострелковая дивизия (Хмельницкий)

- 51-я гвардейская мотострелковая дивизия

- 97-я гвардейская мотострелковая дивизия

- 161-я мотострелковая дивизия

38-ую армию (Ивано-Франковск) - 70-я гвардейская мотострелковая дивизия (Ивано-Франковск)

- 128-я гвардейская мотострелковая дивизия (Мукачево)

- 287-я учебная мотострелковая дивизия (Ярмолинцы)

66-ой артиллерийский корпус

- 26-я артиллерийская дивизия (Тернополь)

- 81-я артиллерийская дивизия (Виноградов)

- 39-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада (Хыров) [1]

- 38-й отдельный дисциплинарный батальон, Львовская обл., (Яворов) в/ч № 75139;

Не вызывает сомнения, что никакими демонстрациями, митингами, пикетами и собраниями устоять против такой военной машины было бы невозможно.

- В стране, (как не вспомнить сталинский предвоенный указ о введении чрезвычайного положения) военные суды обеспечили бы правопорядок, власти отменили гражданские свободы, закрыли все СМИ.

- Далее, физически уничтожаются политические лидеры в Украине, которые призывали к устранению КПСС от власти, уничтожению СССР. Сотни тысяч отправляются в тюрьмы, лагеря.

- На стадионах, вместо футбола и зрителей сидят антикоммунисты, национальные демократы, отщепенцы, враги народа и их дети. Начинается гражданская война.

- Острова «Змеиный» и «Тузла» стали нашими украинскими Гуантанамо. Есть и большая Сибирь.

- Коммунисты устраивают демонстрационные казни, украинские площади Тяньаньмэнь, где танками давят всех, кто не согласен с генеральной линией партии.

Продолжать нет смысла, так как эти «оздоровительные процедуры» хорошо отработаны в предвоенные годы «руководящей и направляющей силой» советского общества во главе с «другом всех советских детей».

Так бы было. А вот сегодня в московской «Независимой газете» председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с программной статьей, где написал, что нам «недоставало умения поднять массы. И от либеральной контры осталось бы мокрое место». Коммунисты и их нынешние союзники и ныне жаждут реванша, мести.

Тоталитаризм любого цвета коричневого или красного одинаково безжалостный. Люди! Будьте бдительными!

Коммунисты и сегодня убеждены, что «ширится признание огромных заслуг Ленина и Сталина – основателей и созидателей первого в мире социалистического государства. Людская тяга к ним огромна».

К счастью, история, написал бы поэт, выбрала другую дорогу.

А повеселить читателя в конце хочу анекдотом, который имеет отношение к придуманному выше абсурду. Называется он «Жизнь наоборот». Надеюсь, его прочтение оздоровит ваши мысли и поступки.

«Ваша жизнь в этом мире начинается с того, что Вас в большом черном ящике вносят в комнату, украшенную венками и цветами, в которой плачут и стенают Ваши многочисленные родственники.

Затем Вы долго болеете, ходите с правнуками и внуками на рыбалку. Затем, Ваши торжественные проводы на пенсию, длинная жизнь, в которой успехи и горе, рождение детей и крупные гонорары чередуются год за годом.

Потом Вы женитесь, оканчиваете институт, ходите в школу, беззаботное детство, младенчество. Затем девять месяцев болтаетесь в теплой жидкости в животе матери. Ну, а потом оргазм и наступает смерть».

Виктор Тимошенко