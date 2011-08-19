А что, если бы ГКЧП победил, и во власти остались коммунисты?
Двадцать лет тому, 19 августа 1991 года в Москве произошел путч. Было объявлено чрезвычайное положение. «Группа консервативно настроенных деятелей из руководства КПСС, правительства СССР, армии и КГБ решила отстранить Михаила Горбачева от власти». Однако, государственный переворот не удался, а победа Ельцина, национальных демократов-либералов привела к распаду СССР, к отстранению коммунистов от власти. Знаете читатель, есть популярный художественный прием, когда в книге или на экране возникает фантасмагорическое причудливое бредовое видение, невероятное событие или история, не поддающаяся рациональному объяснению. Это как «слова, отпущенные на волю», - писал французский поэт Жан Рембо. Короче, абсурд, нелепость, бессмыслица.
Давайте себе представим, что как и в повести Василия Аксенова «Остров Крым», в войне за полуостров победили не красные войска под руководством командарма Михаила Фрунзе, а белые армии… . То в нашем абсурде «про ГКЧП», вверх взяли путчисты, во главе с вице-президентом Янаевым, премьером Павловым, маршалом Язовым, главной Лубянки Крючковым, главкомом Сухопутных войск генералом Варенниковым.
Итак, что бы было, если Горбачева пустили в расход? Генерал армии Валентин Вареников при поддержке ГКЧП, своим приказом вводит в Украине Чрезвычайная положение, которое ему дает чрезвычайные полномочия на применение армии в наведении порядка и уничтожения противников Советской власти в Украине.
(Хроника событий. 19 августа Варенников в кабинете руководителя Украины Кравчука обосновал перед местным руководством необходимость введения чрезвычайного положения на Украине. Борис Ельцин «Записки президента» М.: 1994 год. С.87..)
Борис Ельцин «Записки президента» М.: 1994 год. С.87..)
Вот что рассказал в интервью автору этих строк генерал армии Валентин Вареников, в 1998 году:
«Я приехал в Киев вместе с командующим Киевского военного округа генералом Чечеватовым, которого я вызывал в Крым, как и других командующих, чьи войска дислоцировались на территории Украины.
В Крыму я их проинформировал, что если на Украине будет введено чрезвычайное положение в некоторых районах, то обязательно будет объявлена повышенная боевая готовность вооруженных сил. Эта мера очень серьезная и требовала тщательной проработки.
В своем кабинете мне задал вопрос Леонид Кравчук (тогда Председатель Верховной Рады Украины).
- Вы сами считаете, надо ли вводить чрезвычайное положение на территории Украины?
- Я ответил, что касается западных областей, в первую очередь во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской - то на мой взгляд - это было бы целесообразно. Почему я так думал?! Я с 1 по 10 августа 1991 года проводил на Львовском учебной полигоне сборы и военные учения руководства всех военных округов советской армии.
Туда приезжал министр обороны маршал Язов. Я видел, что там творится, советской власти уже не было и у меня на душе была тревога, и я был уверен, что на Западной Украине необходимо было вводить чрезвычайное положение, чтобы не допустить никаких бед.
Введение чрезвычайного положения де-юре было оправдано, в 1990 году Верховный Совет СССР принял закон «О чрезвычайном положении», в котором регламентировалась борьба с экстремистскими силами» - подчеркнул генерал, который ни в чем не сомневался, так как был убежденным коммунистом.
Войска, которые подчинялись генералу. Только на Западной Украине Прикарпатский военный округ (был еще и Киевский, и Одесский военный округ) представлял полумиллионную группировку, которая включала, по состоянию на конец 80-х годов:
8-ю танковую армию (Житомир) - 23-я танковая дивизия (Овруч)
- 30-я гвардейская танковая дивизия (Новоград-Волынский)
13-ую армию (Ровно) - 17-я гвардейская мотострелковая дивизия (Хмельницкий)
- 51-я гвардейская мотострелковая дивизия
- 97-я гвардейская мотострелковая дивизия
- 161-я мотострелковая дивизия
38-ую армию (Ивано-Франковск) - 70-я гвардейская мотострелковая дивизия (Ивано-Франковск)
- 128-я гвардейская мотострелковая дивизия (Мукачево)
- 287-я учебная мотострелковая дивизия (Ярмолинцы)
66-ой артиллерийский корпус
- 26-я артиллерийская дивизия (Тернополь)
- 81-я артиллерийская дивизия (Виноградов)
- 39-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада (Хыров) [1]
- 38-й отдельный дисциплинарный батальон, Львовская обл., (Яворов) в/ч № 75139;
Не вызывает сомнения, что никакими демонстрациями, митингами, пикетами и собраниями устоять против такой военной машины было бы невозможно.
- В стране, (как не вспомнить сталинский предвоенный указ о введении чрезвычайного положения) военные суды обеспечили бы правопорядок, власти отменили гражданские свободы, закрыли все СМИ.
- Далее, физически уничтожаются политические лидеры в Украине, которые призывали к устранению КПСС от власти, уничтожению СССР. Сотни тысяч отправляются в тюрьмы, лагеря.
- На стадионах, вместо футбола и зрителей сидят антикоммунисты, национальные демократы, отщепенцы, враги народа и их дети. Начинается гражданская война.
- Острова «Змеиный» и «Тузла» стали нашими украинскими Гуантанамо. Есть и большая Сибирь.
- Коммунисты устраивают демонстрационные казни, украинские площади Тяньаньмэнь, где танками давят всех, кто не согласен с генеральной линией партии.
Продолжать нет смысла, так как эти «оздоровительные процедуры» хорошо отработаны в предвоенные годы «руководящей и направляющей силой» советского общества во главе с «другом всех советских детей».
Так бы было. А вот сегодня в московской «Независимой газете» председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с программной статьей, где написал, что нам «недоставало умения поднять массы. И от либеральной контры осталось бы мокрое место». Коммунисты и их нынешние союзники и ныне жаждут реванша, мести.
Тоталитаризм любого цвета коричневого или красного одинаково безжалостный. Люди! Будьте бдительными!
Коммунисты и сегодня убеждены, что «ширится признание огромных заслуг Ленина и Сталина – основателей и созидателей первого в мире социалистического государства. Людская тяга к ним огромна».
К счастью, история, написал бы поэт, выбрала другую дорогу.
А повеселить читателя в конце хочу анекдотом, который имеет отношение к придуманному выше абсурду. Называется он «Жизнь наоборот». Надеюсь, его прочтение оздоровит ваши мысли и поступки.
«Ваша жизнь в этом мире начинается с того, что Вас в большом черном ящике вносят в комнату, украшенную венками и цветами, в которой плачут и стенают Ваши многочисленные родственники.
Затем Вы долго болеете, ходите с правнуками и внуками на рыбалку. Затем, Ваши торжественные проводы на пенсию, длинная жизнь, в которой успехи и горе, рождение детей и крупные гонорары чередуются год за годом.
Потом Вы женитесь, оканчиваете институт, ходите в школу, беззаботное детство, младенчество. Затем девять месяцев болтаетесь в теплой жидкости в животе матери. Ну, а потом оргазм и наступает смерть».
Виктор Тимошенко