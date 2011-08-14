В понедельник, 15 августа, в Харькове состоится «Пивная олимпиада - Мастер по розливу пива 2011».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, мероприятие состоится в рамках работы немецко-украинского тренингового центра по подготовке высококвалифицированных кадров в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса.

Мероприятие проводится для повышения уровня квалификации обслуживающего персонала в ходе подготовки к проведению в городе матчей финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Олимпиада будет состоять из теоретической части и соревнований. Во время теоретической части посетители ознакомятся с историей напитка, критериями его правильной подачи и розлива, сортами и разновидностями пива, культурой и традициями употребления пива в разных странах мира, узнают о современных тенденциях его производства.

После этого пройдут соревнования по профессиональному розливу пива.

Для проведения конкурса в Харьков приглашен немецкий эксперт международного класса по ресторанному делу Людвиг ЯКС. Участников олимпиады также будут оценивать известные местные пивовары, рестораторы и бармены.

По результатам олимпиады все ее участники получат сертификаты и памятные призы от официальных спонсоров мероприятия, призеры - почетные медали за I, II и III место.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в рамках подготовки к Евро-2012 пивная олимпиада состоялась во Львове.

Подобные мероприятия также планируются в других городах Украины, которые будут принимать чемпионат.