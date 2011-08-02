В Херсонской области второй день ищут 4-летнего мальчика

В Херсонской области ищут 4-летнего мальчика, пропавшего во время выпаса скота.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, 1 августа во время выпаса вместе с дедом скота возле поселка Очаковское Голопристанского района исчез 4-летний мальчик.

В поисках пропавшего ребенка задействовано более 90 человек: до 60 местных жителей, 16 человек личного состава Голопристанского райотдела милиции и 5 человек личного состава Голопристанского райотдела УМЧС, а также 10 солдат местной воинской части.

Село Очаковское находится в километре от Ягорлицкого залива Черного моря. Лесов и густых кустарников в районе нет, вокруг степь, поэтому спасатели рассчитывают, что с ребенком ничего страшного не случилось.