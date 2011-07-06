Где найти сознательный персонал

В четверг, 7 июля, агентство УНИАН в рамках работы Лаборатории «Сделай себя сам» приглашает на заседание Дискуссионного клуба «Крепкий орешек», где будут обсуждаться «жизненные цели» персонала компании.

Как рассказала модератор дискуссии – известный бизнес-тренер, основатель и владелец Студии управления временем BogushTime Людмила БОГУШ, участники дискуссионного клуба смогут узнать, что такое жизненная цель человека; угрожает ли компании работник, который в ее стенах не реализовывает свою жизненную цель; стоит ли определять персоналу свою цель; выгодно ли украинским компаниям держать сознательных работников и др.

В дискуссионном клубе примут участие эксперт по жизненным целям Оксана ВИШНЕВСКАЯ и специалист по личной эффективности Константин КОПТЕЛОВ.

К участию приглашаются владельцы бизнеса, топ-менеджеры, hr-менеджери, рекрутеры.

Мероприятие состоится в пресс-центре агентства УНИАН (г. Киев, ул. Крещатик, 4) в 18:30.

Детальнее об условиях участия в дискуссионном клубе можно узнать здесь: http://seminars.unian.net/ukr/detail/96