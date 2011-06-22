Клинтон поддержала саудовских женщин-водителей
00:59, 22 июня 2011Разное
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Действия смелые, а цель правильная
Госсекретарь США Хиллари Клинтон поддержала кампанию саудовских активисток против действующего в стране запрета на вождение автомобиля для женщин. Клинтон назвала действия женщин "смелыми", а цель кампании – "правильной".
Накануне группа активисток из Саудовской Аравии обратилась к высокопоставленным женщинам-дипломатом с просьбой публично поддержать их кампанию. Обращения, в частности, были направлены госсекретарю США и Верховному представителю Евросоюза по внешней политике Кэтрин Эштон.
В минувшую пятницу около 40 саудовских женщин сели за руль – в знак начала кампании за предоставление права водить машину. Все они получили права за пределами Саудовской Аравии, замечает Радио Свобода.
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