Клинтон поддержала саудовских женщин-водителей

Госсекретарь США Хиллари Клинтон поддержала кампанию саудовских активисток против действующего в стране запрета на вождение автомобиля для женщин. Клинтон назвала действия женщин "смелыми", а цель кампании – "правильной".

Накануне группа активисток из Саудовской Аравии обратилась к высокопоставленным женщинам-дипломатом с просьбой публично поддержать их кампанию. Обращения, в частности, были направлены госсекретарю США и Верховному представителю Евросоюза по внешней политике Кэтрин Эштон.

В минувшую пятницу около 40 саудовских женщин сели за руль – в знак начала кампании за предоставление права водить машину. Все они получили права за пределами Саудовской Аравии, замечает Радио Свобода.