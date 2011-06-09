Для Киева купят 500 такси

«Укрзализныця» и аэропорт «Борисполь» намерены до конца года закупить 500 автомобилей для предоставления услуг такси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, предполагается, что эти автомобили будут оборудованы кондиционерами, современными счетчиками и другими устройствами, необходимыми для быстрого и комфортного проезда пассажиров.

Б.КОЛЕСНИКОВ добавил, что, узнав об этих планах, свои услуги государству преложили сразу несколько частных компаний-перевозчиков, однако, поскольку нет полной уверенности в их возможности выполнить свои обязательства, им было отказано.

Вице-премьер отметил, что государство планирует уже до конца года начать эксплуатацию этих автомобилей.

«Уже зимой этого года машины начнут работать в «Борисполе» и на центральном железнодорожном вокзале Киева», – сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.