Президент не захотел встретиться с лауреатами Шевченковской премии, а Борис Олийник подал в отставку

50-летний юбилей Национальной премии имени Тараса Шевченко «свели на на нет». Виктор Янукович демонстративно проигнорировал просьбу свыше 70 самых известных шевченковских лауреатов встретиться с ними в честь круглой даты. Вместо этого художников пригласили (только 6 июня) в столичную филармонию, чтобы отметить годовщину премии концертом и ужином для «дорогих» гостей.

Интересно, что единственный лауреат Народной Шевченковской премии Василий Шкляр приглашения на это действо не получил. «Я все равно туда не пошел бы, - сказал УНИАН автор «Черного Ворона». - Власть должна прислушиваться к требованиям творческой элиты нации, а не убаюкивать ее концертами». Поэтому организаторы вечера предусмотрительно не стали дразнить гусей. Тем более, что уже на входе в филармонию участников праздника встречал пикет молодых людей с лозунгом «Где премия Шкляра?». Да и большинство лауреатов не захотели создавать массовку отступного праздника - прошел он в полупустом зале, оставив у многих горький осадок.

Из должностных лиц лауреатов поздравили Анна Герман и Юрий Богуцкий. А председатель Комитета по Национальной премии имени Тараса Шевченко Борис Олийник без лишнего пафоса заявил со сцены о том, что покидает должность. Не те времена, не та мораль. С этими словами поэт оставил и зал филармонии. Напомним, что Борис Олийник председательствовал в Комитете по-своему рекордный срок - всего год.

Не подсластили горькую пилюлю и щедро накрытые столы, за которыми тоже было больше случайных людей, чем приглашенных лауреатов. Похоже, интрига с самой престижной премией страны нарастает. Кто же теперь возглавит Шевченковский Комитет? Выдающийся художник-камикадзе или, может, какой-нибудь Гундяев? Ведь через три месяца начнется выдвижение новых номинантов - в 2012 году. Уйдет ли к тому времени с должности министра Дмитрий Табачник? (Напомним, что Василий Шкяр заявил, что возьмет шевченковскую премию лишь после того, как Дмитрий Табачник оставит свою должность). Или и дальше будет обкусывать мизерный рейтинг нынешней власти?

Оксана Климончук