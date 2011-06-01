Большой фонтан на Майдане парализовала маслянистая жидкость

Вследствие выливания в воду неизвестным загрязняющей маслянистой жидкости почти на полтора суток, с 31 мая до 11.00 1 июня, была парализована работа Большого фонтана на Майдане Незалежности в Киеве.

Сотрудникам “Киевводоканала” пришлось осуществлять полный комплекс очистительных мероприятий, чтобы фонтан смог нормально заработать, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевводоканала.

Специалисты предприятия отмечают, что только для слива воды из резервуара, чтобы тщательным образом его вычистить, необходимо шесть часов, столько же времени - для заполнение. Несколько часов занял сам процесс очистки резервуара, чаши фонтана и водотводов от жидкости, что сделало невозможным его роботу.

*** ПАТ «АК «Киевводоканал» обслуживает городские фонтаны на Майдане Незалежности, а именно - Большой фонтан, Малые фонтаны (парная сторона) и Водяной шар, Каскадный, Основателям города Киева (непарная сторона), а также фонтан на Крещатике, 23, фонтан на Большой Васильковской, 119 и фонтаны в Русановском проливе.

В целом в управлении общества находятся 22 фонтана, функционирующие около шести месяцев в год. Финансирование работ по обслуживанию фонтанов ведется из городского бюджета Киева.

Основные фонтаны работают ежедневно с 9.00 до 22.00 (в выходные и праздничные дни – до 23.00), кроме понедельника, когда происходит замена воды и чистка чаш и водоводов.