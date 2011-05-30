Забег "конторских крыс" собрал свыше 300 участников

Традиционный забег "конторских крыс", в котором приняли участие более 300 человек, состоялся в Таллине в рамках Дней Старого города, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Эстонское телевидение.

Забег на километр проходил по Старому городу от здания ратуши через площадь Свободы и обратно. Офисные работники под одобрительные крики многочисленных зрителей пробежали по булыжным мостовым древнего центра эстонской столицы - кто в офисных костюмах и галстуках, кто в разнообразных шутливых одеждах.

По словам организатора пробега Ингер Лиллес, соревнование принесло двойную пользу: "бюрократов" удалось вытащить из-за компьютеров, а деньги, собранные за регистрацию в забеге, пойдут на благотворительность. Их получат воспитанники детских домов для продолжения образования.