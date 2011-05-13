Очередность выступления финалистов на Евровидении

Порядок выступлений последних финалистов "Евровидения-2011" определила жеребьевка, проведенная сразу после второго полуфинала в Дюссельдорфе.

Финалисты конкурса выйдут на на сцену Dusseldorf Arena в ночь с субботы на воскресенье в такой очередности:

1. Финляндия, Парадис Оскар

2. Босния и Герцеговина, Дино Мерлин

3. Дания, группа "A Friend In London"

4. Литва, Эвелина Сасенко

5. Венгрия, Кати Вульф

6. Ирландия, дуэт Jedward (Джон и Эдвард Граймз)

7. Швеция, Эрик Сааде

8. Эстония, Геттер Яани

9. Греция, Лукас Йоркас и Стерео Майк

10. Россия, Алексей Воробьев

11. Франция, Амори Вассили

12. Италия, Рафаэль Гуалацци

13. Швейцария, Анна Россинелли

14. Великобритания, группа "Blue"

15. Молдова, група "Здоб ши здуб"

16. Германия, Лена Майер-Ландрут

17. Румыния, группа "Hotel FM"

18. Австрия, Надин Бейлер

19. Азербайджан, дуэт Элла и Ники

20. Словения, Майя Кеуч

21. Исландия, группа "Sjonni`s Friends"

22. Испания, Люсия Перес

23. Украина, Мика Ньютон 24. Сербия, Нина

25. Грузия, рок-группа "Eldrine".

Победитель конкурса будет определен после финального шоу путем зрительского голосования в 43 странах и голосования профессионального жюри.