Задержан водитель, сбивший на переходе трех человек

В Житомире задержан водитель, который сбил на пешеходном переходе трех человек и скрылся с места ДТП.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, ДТП произошло на одной из улиц Житомира 10 мая около 21.00. На пешеходном переходе водитель автомобиля ВАЗ-21115 сбил насмерть 23-летнюю девушку и тяжело травмировал 42-летнюю женщину и 19-летнего юношу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 30-летнего жителя Житомирской области. Он объяснил, что никаких пешеходов на переходе не видел, и только когда почувствовал удар о машину, понял, что кого-то сбил, но испугался, и поехал дальше.

Водитель задержан, против него возбуждено уголовное дело.