Водитель не смог объяснить, откуда у него миллионы долларов
06:32, 09 мая 2011Разное
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Остановили за превышение скорости
Полиция Гватемалы задержала человека, имевшего при себе 2 миллиона 700 тысяч долларов наличными, сообщает Би-би-си.
Полицейские города Масатенанго обнаружили деньги в автомашине, после того, как остановили водителя за превышение скорости.
На вопрос стражей порядка, откуда у него такая огромная сумма, "миллионер" не сумел дать правдоподобного объяснения.
Полиция подозревает, что он занимался отмыванием денег, добытых путем наркоторговли.
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