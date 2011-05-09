Водитель не смог объяснить, откуда у него миллионы долларов

Полиция Гватемалы задержала человека, имевшего при себе 2 миллиона 700 тысяч долларов наличными, сообщает Би-би-си.

Полицейские города Масатенанго обнаружили деньги в автомашине, после того, как остановили водителя за превышение скорости.

На вопрос стражей порядка, откуда у него такая огромная сумма, "миллионер" не сумел дать правдоподобного объяснения.

Полиция подозревает, что он занимался отмыванием денег, добытых путем наркоторговли.