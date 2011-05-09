Двое американских солдат США сломали уникальную скульптуру в Чехии

Двое американских солдат и финский турист сломали уникальную скульптуру в городе Чески Крумлов, внесенном в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на чешское радио.

По данным радиостанции, двое 23-летних военнослужащих США, которые находятся на учениях на военной базе недалеко от Ческого Крумлова, получили увольнительную и отправились в город.

После осмотра достопримечательностей и посещения пивной, они решили прогуляться по ночному городу и во время прогулки увидели уникальную скульптуру в форме человеческой руки, торчащей из стены средневекового дома. Американцам так понравилась крумловская рука, что они вырвали её из стены и отнесли на центральную площадь города.

Там к ним присоединился пьяный финский турист. В центре эти трое начали играть с рукой, громко кричали и бросали по площади фрагмент скульптуры как футбольный мяч. На месте происшествия хулиганов задержала чешская полиция. "Тройке "весельчаков"предъявлены обвинения по статьям воровство и вандализм", - сказал представитель местной полиции, слова которого приводит чешское радио. По его словам, "вызывает недоумение, как американским солдатам удалось вырвать руку из стены. Это очень сложно сделать даже при помощи тяжелой техники".