Какая национальная идея нужна Украине?

Почти 20 лет Украина является независимым государством.

Мировая конкурентная среда не заинтересована в появлении обоснованной национальной идеи у украинского государства.

Разъединяющих лозунгов в последние годы было «вброшено» более чем достаточно.

Внутригосударственная национальная идея не может строиться на принципе «свой – чужой». Такой подход порождает две идеи - для «своих» и «чужих», которые неизбежно разобщают. Отсутствие четко определенной единой национальной идеи и видения исторической миссии государства приводит к хаотичному его развитию, а это путь к исчезновению и порабощению. Национальная идея не должна зависеть от этнических, религиозных или экономических начал.

Важно определиться, что следует понимать под «национальной идеей». Национальная идея любого государства или смысл существования государства - это процесс создания духовной и материальной среды обитания народа - лучшей или конкурентной по сравнению со средой других государств, на своей исторической базе для сохранения своей индивидуальности, самоаутентичности. Нацидея прагматична по своей сути. Государство обязано создавать своему народу лучшую конкурентоспособную среду обитания с максимально высоким уровнем - как в материальной сфере, так и в сфере духовной.

Но существует и проблема - национальную идею часто путают с лозунгами текущего периода. У национальной идеи на каждый временной период жизни государства есть тактические задачи: «Выведем страну из кризиса!», «Возродим великую Украину!»… Это всего лишь лозунги для небольшого периода жизни государства, которые не должны выходить за рамки главной задачи – создания лучшей конкурентной среды обитания. Такая идея должна касаться многих поколений, жить века. Она не может быть ограничена во времени и должна затрагивать весь период жизни государства.

Какая национальная идея приемлема для Украины? В ее основе должна быть логика истины, закрепленная опытом поколений и которой доверяют, доверяют неосознанно, на уровне ментальности: как сын доверяет отцу, отец доверял деду... Чем больше поколений принимают эту истину, тем более ее «базисность» приближается к максимуму, «цементируясь» и становясь надежным фундаментом. Чем глубже в века уходит эта вера, тем выше ценность истины, которой доверяют. История религии показывает, что наиболее эффективный способ завоевания доверия - «образ» и «лозунг». Для завоевания христианством доверия на Руси потребовались сотни лет. Национальная идея требует преемственности поколений. Это компас, не позволяющий государству пойти по ложному пути. Любой иной путь, вне «исторического доверия» – исторически обреченное насилие.

Национальная идея должна одинаково устроить и Западную, и Восточную Украину.

Поэтому в ее основе должна быть правильно определенная историческая база.

Думаю, национальную идею для Украины можно представить в виде древа, корень которого - история становления государственности, крона - современное состояние общества и государства, а ствол – это связь между прошлым и настоящим, что формирует представление о причинно-следственных связях развития Украины.

История – это фундамент для будущего. Украина наследница государства с тысячелетней историей, и мы должны гордиться этим. В 2012 году мы можем отмечать 1150-летие зарождения государственности Украины и 1130-летие Киева как столицы Восточной Европы.

Какой период в истории может стать корнем такого «древа»? Думаю, именно период зарождения. Детинец Древнего Киева и средневековое государство Киевская Русь дали толчок развитию государства Украина.

Это та базовая точка, которая отличает нас от других государств.

Во-первых, именно с эпохи Киевской Руси начинается непрерывный рост населения территории Украины, что зафиксировано в летописях.

Во-вторых, Древняя Русь – колыбель восточных славян, и других, исторически связанных с ними, народов, которые освоили громадные пространства Евразии, создали уникальные культурные традиции, спасли от «небытия» православное христианство. А Детинец Киева – это точка отсчета всех государств Восточной Европы.

В-третьих, Киевская Русь – самое большое и богатое государство раннего средневековья. Древний Киев стоит в одном ряду с древним Римом, Иерусалимом, Вавилоном. Традиции, формировавшие это государство, уходят вглубь тысячелетий. Их можно сравнить с придаточными корнями «стержневого корня», которые подпитывали древо украинской государственности.

Восприятие Древней Руси как корня национальной идеи стимулирует в подсознании украинцев историческую преемственность. Так мы получаем самоидентификацию - как наследники грандиозного и могучего исторического прошлого.

Что касается возрождения величия Украины… Лозунгом сегодняшнего дня я бы назвал необходимость образования, базирующегося на наших традициях.

Духовные ценности и наш украинский характер уже заложены в нас нашими предками.

И их почитание нужно вкладывать с раннего детства в основу образования. Мы должны помнить Илью Муромца как главного почитаемого былинного героя. Есть ведь кукла Барби и ее друг. Пусть у нас будет кукла Олеся и Илья Муромец.

Или, к примеру, посещение историко-культурного заповедника «София Киевская» - этот крохотный сохраненный кусочек Киевской Руси, производит на посетителей сильнейшее впечатление. Находясь в Софии, невольно думаешь: «А ведь это сделали мои предки».

На этих принципах «Парк Киевская Русь» воссоздает Киевский Детинец – столицу Древней Руси, с целью популяризации истории Киевской Руси в мире и формирования патриотизма, системы духовных ценностей у народа.

Мы хотим, чтобы у украинцев сформировалась гордость за своих предков и желание сохранить традиции, наследие. Мы создаем «живой» образ начала истории Киевской Руси, где прошлое смыкается с настоящим, и уходит в будущее.

Россия тоже считает себя наследницей Киевской Руси. Начало государственности Украины, России и Белоруссии заложены одними и теми же людьми в один период времени – это Древняя Русь. В 2012 году все три государства могут отмечать 1150-летие зарождения государственности. Но Киев на нашей территории, в этом наше преимущество. Как Пирамиды – достояние всего человечества, но стоят в Египте. Так и Киев – мать городов всей Восточной Европы, но находится в Украине. И нам не нужно думать, как сформулировать свою национальную идею, чтобы она отличалась от российской. Национальная идея России базируется на истории Украины, поэтому Россия всегда будет считаться с нами и любить нас. Потому что любя Украину, она укрепляет свою духовную среду. Строить отношения на обидах – с нашей или с их стороны - не разумно. Да, реализация национальной идеи предполагает жесткую конкуренцию, борьбу. Но это уже мудрость руководителей - уметь уважать, отстаивать свои интересы.

В основе всего для Украины должен быть прагматизм, в том числе и в выборе союзников, которые не должны лишать стремлений к мировым благам. Если есть сосед, который хочет нам помочь в укреплении духовной и материальной среды – мы с ним дружим.

Поэтому если Россия протягивает нам руку, я не понимаю, почему ее нужно отталкивать. Вместе с тем прагматизм предполагает и многовекторность. Мы открыты для всех, кто помогает нам в создании лучшей среды обитания. Посмотрим на пример Европы. Евросоюз – союз государств с общей национальной идеей, с целью быстрой победы над конкурентами. Борьба внутри этого союза остается на потом.

Реализовать национальную идею проще в союзе с сильными и предсказуемыми государствами. «Гуртом і батька легше бити». Быстрее реализовывать национальную идею с тем, с кем проще договориться, с кем единый язык общения и одинаковое историческое культурное наследие, духовный и материальный уровни развития. Но главное – с тем, кто хочет этого союза.

Отсутствие одного из пунктов уменьшает вероятность устойчивости союза и реализации своей национальной идеи. Вот один из ответов на вопрос, почему Евросоюз не желает новых членов, например Украину.

Под украинской прагматичностью мы понимаем легкий, кратчайший и доступный путь создания лучшей среды обитания - духовной и материальной. И Россия и Евросоюз хотят, чтобы их среда обитания была лучше, чем у других. При этом любой союз уважает сильное государство. Историческая база национальной идеи Украины – это Киевская Русь. Реализовывать национальную идею лучше в союзе с себе подобными - по языку общения, духовному и материальному уровню развития, а это страны восточной Европы. И, безусловно, не забывать о союзе с другими сильными союзами, такими как Евросоюз и другие. В этом и есть суть прагматичности. Прагматичная реализация национальной идеи – задача общегосударственная, и на нее сегодня надо тратить все силы.

Владимир Янченко