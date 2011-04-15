Бензину разрешено подорожать еще на 10 копеек

Экспертно-аналитическая группа (ЭАГ) по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности повысила верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 до 9,95 грн./л, на дизельное топливо – до 9,45 грн./л.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что такое решение ЭАГ приняла на своем заседании 14 апреля.

Председательствующий на заседании ЭАГ министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО отметил, что правительство приняло беспрецедентные меры для стабилизации отечественного рынка нефтепродуктов, снизив акцизы на бензин марки А-95 на 50 евро/тонна и на дизтопливо – 30 евро/тонна. Министр подчеркнул, что благодаря этим мерам цена на нефтепродукты должна стабилизироваться.

«Мы не просто рекомендуем определенные цены, а предоставляем экономически обоснованный уровень стоимости топлива, подкрепляем его снижением налоговой нагрузки. Поэтому рассчитываем, что реакция игроков рынка нефтепродуктов будет соответствующей», – отметил Ю.БОЙКО.

В ходе заседания ЭАГ его участники также отметили, что снижение стоимости нефти в мире, которое наблюдалось в течение нескольких последних дней, будет способствовать стабилизации цен на рынке топлива в Украине.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля т.г. ЭАГ повысила верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 до 9,85 грн./л, на дизельное топливо – до 9,35 грн./л.