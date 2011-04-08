Акция "Х*й в плену у ФСБ" получила госпремию "Инновация"

Государственную премию в области современного искусства "Инновация" вручили арт-группе "Война" за акцию "Х*й в плену у ФСБ", сообщает Лента.ру со ссылкой на пост в твиттере одного из номинантов премии.

По словам очевидцев, присутствовавшие на церемонии награждения с энтузиазмом восприняли новость о победе группы "Война", однако никто из ее участников за наградой не вышел.

Акция "Х*й в плену у ФСБ" прошла в Санкт-Петербурге в ночь на 15 июня 2010 года. На Литейном мосту был нарисован огромный фаллос, а когда мост развели, он поднялся перед окнами местного управления ФСБ.