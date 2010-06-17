Огромный фаллос встал вместе с Литейным мостом (фото)

В Санкт-Петербурге суд вынес решение относительно участника арт-группы «Война» Леонида Николаева, который был в составе группы, которая провела скандальную акцию рядом со зданием городского управления Федеральной службы безопасности, сообщает Газета.ру.

Суд решил, что непристойное изображение не помешало работе Литейного моста, поэтому факта вандализма – нет. Николаев отделался штрафом за мелкое хулиганство.

Ночью 14 июня активисты группы нанесли во всю ширину проезжей части и во всю длину Литейного моста граффити непристойного содержания – в виде фаллоса. Чтобы нарисовать картинку понадобилось 23 секунды: краску лили прямо из канистр. Когда мост развели, фаллос высотой 65 метров оказался прямо напротив здания Управления ФСБ Петербурга.

Коммунальные службы пытались смыть рисунок при помощи двух пожарных машин, однако следы краски были видны на асфальте и в среду.

Как сообщает издание, «Война» выступила против правительственных поправок к закону о ФСБ, позволяющих чекистам выносить «официальное предостережение» любому россиянину, в действиях которого они обнаружат возможное «возникновение причин для совершения преступлений».