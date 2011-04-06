Ограбление на трассе стоило водителю удара в лицо и 500 тыс. грн.

На автодороге Донецк-Мариуполь неизвестный мужчина напал на водителя и похитил 500 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, 4 апреля днем на автодороге Донецк-Мариуполь водитель легкового автомобиля сделал кратковременную остановку на обочине дороги в районе пгт Еленовка. Когда водитель вместе с пассажиром вышли из авто, к ним неожиданно подъехал автомобиль, из которого выбежал мужчина, лицо которого скрывал шарф. Он напал на водителя, ударил его в лицо и сбил с ног. После этого нападавший открыто похитил с заднего сиденья автомобиля, на котором передвигались мужчины, сверток с деньгами и скрылся. По словам потерпевших, в свертке находилось 500 тыс. грн.

«По факту разбойного нападения Волновахским райотделом милиции возбуждено уголовное дело по ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по поимке нападавшего», - заключили в УВД.