«Нива» врезалась в автобус: 1 погибший, 3 раненых

Один человек погиб, еще трое получили травмы в результате столкновения автомобиля с автобусом на мокрой дороге вчера в Крыму.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в пресс-службе крымского Управления ГАИ.

«Водитель «Нива Шевроле», двигаясь со стороны Ялты в направлении Севастополя, не учел дорожные условия, на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом «БАЗ», - говорится в пресс-релизе.

Находившийся за рулем «легковушки» житель Киева погиб.

Трое пассажиров автобуса, две женщины и мальчик-подросток из Севастополя, получили сотрясение головного мозга, закрытые черепно-мозговые травмы и ссадины лица.

Всего «БАЗ», по данным крымского управления МЧС, вез 21 пассажира из Севастополя в Ялту.