В Одессе 1 апреля объявлено выходным

Первоапрельская пятница объявлена в Одессе, по случаю Юморины-2011, выходным днем. Причем изданным мэром города распоряжением рекомендовано не выходить на работу не только одесситам, работающим в структурах муниципальной власти, но и в частных структурах.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции и.о. заместителя городского председателя Светлана ФАБРИКАНТ, уточнив при этом, что традиционное «карнавальное шествие в этом году пройдет по новому маршруту и с новыми декорациями». Стартует колонна в 12.30 на Садовой улице, прошествует по Дерибасовской, но с Пушкинской направится не на Куликово поле, как было всегда, а выйдет через Думскую площадь и Приморский бульвар - к памятнику российской императрице Екатерине II.

Традиционный карнавальный маршрут был изменен ради того, объяснили организаторы шествия, чтобы «люди, опоздавшие к началу карнавала, могли застать его в центре города», а декорации художники-декораторы обновят, потому что прежние оказались якобы испорчены - «из-за хранения в ненадлежащих условиях».

Что касается новых декораций, то генеральный продюсер праздника Дмитрий ШПИНАРЕВ счел важным сообщить не о содержании, а о стоимости новых декораций: ориентировочно каждая обойдется «в несколько тысяч долларов».

Изменится, по словам организаторов, и концепция праздника: «Юморина-2011» должна стать своеобразными «туристическими воротами» Одессы. По убеждению Д.ШПИНАРЕВА, «насколько хорошо мы проведем Юморину, столько у нас будет в этом году туристов».

Юморина предполагает два основных мероприятия: первоапрельский карнавал и Первый международный фестиваль клоунов «Комедиада», сообщил руководитель одесской комик-труппы «Маски» Георгий ДЕЛИЕВ. На одесский фестиваль, по его словам, приглашены 17 клоунов и коллективов из Украины, Израиля, Англии и Польши.

Победителям уже приготовлены призы: «Смехач высшей категории» - за высшее актерское мастерство, «Трюкач высшей категории» - за лучший трюк, «Дуркач высшей категории» - за лучший сценарий и постановку, «Симпач высшей категории» - в виде приза зрительских симпатий, а также Гран-при фестиваля «Комедиада».

Ежегодный первоапрельский концерт также состоится, заверили организаторы Юморины, однако не на Куликовом поле, а на углу Пушкинской и Ланжероновской улиц. И завершится в 21.55 фейерверком.

Примечателен также тот факт, что руководство Одесской епархии УПЦ Московского патриархата в этом году не выступает против Юморины, хотя праздник, как и в минувшем году, проводится в период религиозного поста. По словам представителя епархии Сергея ЛЕБЕДЕВА, «пост начался и будет длиться во время Юморины, однако пока нет решения начальства по поводу обращения к властям».