Праздничный концерт к Дню Киева начнётся 27 мая в 17.00

Праздничный концерт по случаю Дня Киева начнется в 17:00, а в 18:00 с главной сцены киевлян поздравит Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Как сообщалось, праздничный концерт состоится 27 мая на сцене, которая будет расположена напротив Бессарабского рынка. Перед жителями и гостями столицы выступят певцы Виталий КОЗЛОВСКИЙ, Екатерина БУЧИНСКАЯ, Владимир ГРИШКО и Тарас ПЕТРИНЕНКО.