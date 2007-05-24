Праздничный концерт к Дню Киева начнётся 27 мая в 17.00
19:44, 24 мая 2007Разное
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В 18.00 - выступление мэра
Праздничный концерт по случаю Дня Киева начнется в 17:00, а в 18:00 с главной сцены киевлян поздравит Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.
Как сообщалось, праздничный концерт состоится 27 мая на сцене, которая будет расположена напротив Бессарабского рынка. Перед жителями и гостями столицы выступят певцы Виталий КОЗЛОВСКИЙ, Екатерина БУЧИНСКАЯ, Владимир ГРИШКО и Тарас ПЕТРИНЕНКО.
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