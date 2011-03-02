Министр обороны не читал договоры с Россией о принципах базирования ЧФ РФ на территории Украины?

На днях власть в очередной раз показала себя во всей своей красе. Имею в виду информацию, которая появилась в СМИ о встрече министров обороны Украины и России. Не берусь оценивать социальное измерение реформирования российской армии, хотя убежден – не раз видел своими глазами, как организовано это дело в армиях НАТО – россиянам о том уровне можно разве что помечтать. Это к теме, с кого брать пример.

Но сейчас речь о другом. Министры поговорили и о куда более важных вещах, в частности, о перевооружении. Если верить СМИ, министр обороны Украины Михаил Ежель заявил, что проблем с перевооружением нет, поскольку этот вопрос изложен в соглашении от 1996 года об условиях базирования флота на Украине (выделено мной. – Авт .). Бегло позволю себе напомнить, что соглашения подписаны в 1997 году. На эту неточность можно было бы и не обращать внимание, если бы не речь шла о вещах намного важнее.

Итак, министр утверждает, что проблем с перевооружением нет. «Мы действуем в рамках действующего договора, все другое – это предмет переговоров», - цитируют его СМИ.

Что же в действительности зафиксировано в договоре? В части 1 статьи 4 Соглашения о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины читаем: «Общая численность личного состава, количество кораблей, судов, вооружений и военной техники ЧФ РФ, находящихся на территории Украины, не будут превышать уровней, определенных в Соглашении между Украиной и Российской Федерацией о параметрах раздела Черноморского флота от 28 мая 1997 года».

В свою очередь, упомянутое соглашение о параметрах разделе флота четко определяет, какие корабли, суда, вооружения и военная техника остаются за российским флотом. Ничего другого там нет. Не идет речь ни о каких перевооружениях. Не может, например, старый буксир быть заменен на ракетный крейсер. Именно поэтому предыдущая власть, заботясь об интересах безопасности государства, не позволяла менять качественный баланс вооружений ЧФ РФ. Предложение было простым: хотите менять, пожалуйста, но тип на тип, класс на класс, то есть именно так, как в договоре.

Теперь, исходя из слов нынешнего министра, договоры можно читать иначе. Уже, видимо, забыли, как с кораблей ЧФ РФ стреляли по Севастополю, как возили по Севастополю и Крыму ракеты без какого-либо разрешения украинских властей, как занимались наглой контрабандой и о множестве других примеров, представляющих прямую угрозу национальной безопасности Украины и нарушающих права ее граждан. Тогда, слава богу, обошлось без жертв. А что будет завтра? Есть ли гарантии?

В действительности дипломатическая формула «перевооружение» на практике означает наращивание вооружений российским флотом. В связи с этим возникает два вопроса.

Первое – к нашей власти. А как это согласуется с провозглашенной Украиной т.н. «внеблоковостью». Сами такие вот гордые и равноудаленные, а иностранцам свою территорию под военные базы не просто на следующие 25 лет отдаем, а еще и вооружаться до зубов позволяем. Какая же это «внеблоковость»?

Второе – к российской власти. Как наращивание вооружений сочетается с предложением о создании системы общеевропейской безопасности? Предложение, правда, уже забыли за ненадобностью. Потому что единственной его целью было помешать Украине в продвижении в НАТО. Опять же – когда речь идет о «враждебных» американцах, то разоружаются, а как о своих «стратегических» партнерах, то есть нас с вами, то вооружаются. Это и есть одинаковая безопасность для всех? Кощунство да и только.

Да не привыкать. Жаль только, что нынешняя наша власть этого упрямо не хочет замечать.

Что же делать? Ответ прост: хоть немного заботиться о своей, а не чужой безопасности. Если, по словам одного современного хорошо известного украинского писателя, оказались собственными усилиями в роли «голоср...ченків», то хоть бы позаботились о вещах, которые лицо спасают.

Ну почему бы, например, нашим «стратегам» не выдвинуть идею демилитаризации Черного моря? Замораживание нынешних уровней вооружений с их поэтапным и постепенным сокращением? О ликвидации иностранного военного присутствия на территориях стран Черноморского бассейна и тому подобное? Ну, хоть что-то!

Да где там. Кишка тонка. Будут продавать свою безопасность и крепить чужую. Может, когда за это опять дулю дадут, как в Харькове, - вот будет радость.

Стыдно, господа. Поднимайтесь, наконец, с колен. Имейте достоинство. Думайте о государстве.

Владимир Огрызко, министр иностранных дел Украины в 2007-2009 гг.