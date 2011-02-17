Азаров призывает госчиновников не прятаться от общественности. Поддерживаю!

Вчера глава правительства Николай Азаров, который не отличается особой любовью к СМИ (вспомните, например, как он общается с журналистами на политических ток-шоу), сделал довольно неожиданное заявление. Премьер-министр отметил, что нельзя позволить, чтобы члены правительства прятались от общества и игнорировали публикации в прессе.

"Мы не должны позволять руководителям прятаться от общества, игнорировать публикации в прессе, и в то же время не нужно позволять быть мальчиками для битья и молча терпеть неправдивые обвинения, искажение фактов и дискредитацию политики правительства. Нашему правительству незачем прятать и ничего бояться – нужно быть открытыми, энергичными в информационном пространстве. Без этого необходимые реформы не осуществить", - заявил он.

Действительно, вполне цивилизованный, так сказать, европейский призыв к информационной открытости. Даже с той оговоркой, что члены правительства не должны быть мальчиками для битья и отвечать на «неправдивые обвинения, искажения фактов и дискредитацию политики правительства». И в Европе диалоги правительств со СМИ бывают довольно жесткими. С обеих сторон. Но это намного лучше, чем демонстративная молчанка, которой министерства и ведомства в Украине так часто встречают острокритичную к себе информацию.

Правда, подходят в правительстве к цели, как водится, издали. Для начала Азаров поручил секретариату Кабмина разработать проект решения правительства о введении новых критериев общего реагирования власти на критические публикации в СМИ и обращения общественности.

Однако автор считает, что госчиновникам отнюдь не надо ждать, пока секретариат правительства разродится этими самыми критериями. Ведь сказал «старшой», что нельзя прятаться от общества и игнорировать СМИ. А «старшого» нужно слушать, только тогда вертикаль власти будет по-настоящему сильной и можно будет проводить, как сказал Азаров, «необходимые реформы».

А поэтому для выполнения работниками правительства призыва их руководителя приведу несколько сообщений СМИ, на которые, по твердому убеждению автора, следовало бы отреагировать и не пускать их в «игнор».

К сведению министра образования В городе Красный Луч Луганской области пятеро родителей учеников украиноязычной школы №15 уже вторые сутки проводят голодовку в знак протеста против ее закрытия.

Необходимость закрытия учебного заведения в мэрии объясняют тем, что в школе, рассчитанной на 1 тыс. 176 учеников, учится всего 240 детей, а на следующий учебный год набирается еще меньше школьников. Закрытие школы в горсовете не связывают с желанием закрыть именно украиноязычную школу, поскольку в городе есть еще две школы, где учеба ведется на двух языках. Основной мотив – нехватка средств на содержание.

Однако, по словам депутата горсовета, бывшего мэра Красного Луча Лукьяненко, средства на содержание школы есть. В школе учатся 307 учащихся приборостроительного техникума, работает школа искусств на 100 человек. В счет арендных платежей они оплачивают все коммунальные услуги. По информации родительского комитета, после закрытия школы в здании может появиться офис местной молодежной организации Партии регионов.

А в Донецке родители детей, которые учатся в украинской школе №111, заявляют о готовности к самосожжению в случае закрытия этого учебного заведения. Инициативная группа из родительского комитета в количестве 14 человек пришла к райсовету с плакатом: «Если нас не услышите, мы себя подожжем, но школу №111 закрыть не дадим».

Руководители района сказали родителям, что школу планируют перепрофилировать под гостиницу, вуз или резервный детский сад. В то же время, по словам родителей, жители района знают, что на днях губернатор области Анатолий Близнюк заявил на пресс-конференции, что в регионе в этом году планируется закрытие трех вузов, поэтому открытие нового вуза «не согласуется с политикой областной власти». Открытие резервного детсада тоже нецелесообразно, поскольку в районе уже есть ранее закрытая школа №109, и есть здание бывшего детсада, где пока размещена «скорая помощь», считают родители.

К сведению министра культуры Как известно, Кабмин передал комплекс исторических сооружений «София Киевская», являющийся частью Национального историко-архитектурного заповедника «Киево-Печерская Лавра», в сферу управления Министерства культуры. Раньше София находилась в ведении Министерства регионального развития и строительства.

Как отмечается в публикациях СМИ, эксперты предостерегают, что велик риск перехода выдающейся достопримечательности украинской истории под контроль Московского патриархата. Что, в свою очередь, грозит состоянию Софии Киевской, где священники МП собираются проводить свои мероприятия.

Опасность подтверждает печальный опыт передачи Минкультуры самой Киево-Печерской Лавры. Состояние уникального религиозного и исторического комплекса резко ухудшилось после того, как там стал хозяйничать Московский патриархат.

Эксперты ИКОМОС и ЮНЕСКО сделали серьезные замечания к состоянию пещер, принадлежащих Свято-Успенскому собору МП. До сих пор не утихла волна общественного возмущения после разрушения Западных въездных ворот Нижней Лавры. Говорит бывший заместитель министра культуры Николай Яковина:

«Состояние пещер сейчас тревожное. Там всегда был своеобразный микроклимат и никогда не было столько микроорганизмов, как появилось в последнее время... Это, конечно, вредит мощам святых. Монахи не знают, как все это сберегать... И вообще целый комплекс достопримечательностей под угрозой. Приходится бороться с оползанием, появляются новые строительные объекты... Я уже не говорю о том, что нанесен непоправимый вред историческому ландшафту...»

Господин министр культуры! Вы допустите такое же безобразие в Святой Софии Киевской?

К сведению первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли

Замминистра экономики Копылов заявил, что многочисленные задержки с выплатой больничных с начала 2011 года связаны с выявлением массовых фактов выдачи фиктивных больничных.

Знаете, даже коммунисты, входящие в систему нынешней власти, насмешливо заметили в СМИ, что «такое заявление представителя Минэкономразвития продолжает серию попыток власти перевести вину за неспособность своей политики обеспечить достойный уровень жизни гражданам Украины. Каждому здравомыслящему человеку понятно, что ничего, кроме лжи, это заявление не содержит, поскольку всегда в зимний период есть рост простудных заболеваний, и всевозможные разговоры о том, что их активно симулируют – плод досужей выдумки недобросовестного чиновника».

Господин Клюев, не пора ли отреагировать на многочисленные материалы в СМИ, в которых описаны мытарства сотен тысяч, если не миллионов украинцев, на которых экономят средства, не выплачивая больничные и социальные пособия («а у вас социальной карточки нет!»)

К сведению министра внутренних дел Тут глаза разбегаются. Вот руководство ГАИ Бердянска дает указания инспекторам, сколько нужно составить протоколов, указания сопровождаются отборным матом – и это зафиксировано на видео.

Вот одесская ГАИ цинично мстит активисту «Дорожного контроля» Дмитрию Говердовскому, который всей стране показал клинического «телячьего» украинофоба в милицейских погонах. 12 февраля его на пять суток отправили под арест.

Вот в Херсоне за торговлю наркотиками задержаны... три сотрудника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН), включая начальника этого отдела.

О политических преследованиях с помощью милиции – отдельный разговор.

Здесь министру следует или поразгонять много народу с золотыми звездами на погонах, или самому написать заявление об отставке. Но по крайней мере не молчать.

Николай Писарчук