Коммунисты хотят разобраться, почему не платят больничные

Фракция Коммунистической партии Украины будет инициировать создание комиссии Верховной Рады Украины по изучению состояния дел с выплатой больничных и других видов социальной помощи, поскольку уже второй месяц граждане Украины не могут получить причитающиеся им выплаты из-за проволочек профильного министерства.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы КПУ, переданном УНИАН.

В частности, коммунисты напоминают, что 16 февраля на пресс-конференции первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим КОПЫЛОВ объяснил задержку с выплатой больничных с начала 2011 года выявлением массовых фактов выдачи фиктивных больничных. «Анализ массы последних проверок, которые прошли, выявил ряд фактов фиктивных больничных, сговоров на этапе «болеет - не болеет», и началась профилактическая работа по вот этим делам, и остановилась система по больничным», - сказал К.КОПЫЛОВ.

По мнению КПУ, «столь вызывающее заявление представителя Минэкономразвития продолжает серию попыток власти переложить свою вину за несостоятельность своей политики по обеспечению достойного уровня жизни гражданам Украины. Каждому здравомыслящему человеку ясно, что ничего, кроме лжи, данное заявление не содержит, поскольку традиционно в зимний период наблюдается рост простудных заболеваний, и всяческие разговоры о том, что их активно симулируют – плод досужего вымысла недобросовестного чиновника». Реальной же проблемой, считают в КПУ, является полная неготовность министерства к переходу на новую систему администрирования взносов в социальные фонды, катастрофическую нехватку средств в Пенсионном фонде, которую сейчас пытаются покрыть за счет средств, получаемых другими фондами социального страхования (из-за чего единый социальный взнос и был введен так оперативно, без надлежащей подготовки).

В КПУ отмечают, что в данный момент менее половины всех работающих граждан имеют карточки социального страхования, по которым, согласно новому порядку, и должны происходить расчеты по получению больничных и других социальных выплат. До тех пор, пока такие карточки не получат все работающие, задержки с выплатами денег будут сохраняться. «Министерство абсолютно сознательно пошло на такой шаг, отлично зная, что половина рабочих не сможет получить деньги по больничным. Сделано это было с единственной целью – экономией средств на рабочих за счет невыплат денег, причитающимся им по закону», - уверены коммунисты.

В связи с этим «фракция КПУ будет инициировать создание комиссии ВР по изучению состояния дел с выплатой больничных и других видов социальной помощи, поскольку уже второй месяц подряд министерство вместо того, чтобы обеспечить надлежащее выполнение действующего законодательства, отделывается совершенно несостоятельными отговорками».