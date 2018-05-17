Московский патриархат уже добрался до Софии Киевской?

Государство и общество должны сознавать, что МП хочет расширить свое влияние, думая, что он - что-то вроде православного Ватикана... Действия этой религиозной организации действительно пугают...

Кабмин передал комплекс исторических сооружений «София Киевская», который является частью Национального историко-архитектурного заповедника «Киево-Печерская Лавра», в сферу управления Министерства культуры. Раньше София находилась в ведении Министерства регионального развития и строительства.

Казалось бы, какая разница, какому ведомству принадлежит София Киевская, но общественность, а также научных сотрудников заповедника, немало обеспокоила передача Софии из одних рук в другие, ведь есть печальный опыт хозяйствования Московского патриархата в Киево-Печерской Лавре (этот заповедник принадлежит Минкульту).

Но поскольку власть в Украине сегодня проявляет симпатии только к одной из конфессий – известно какой, то, наверное, опасения общественности небезосновательны.

Руководитель Национального комитета поддержки ЮНЕСКО – ИКОМОС, прежний заместитель министра культуры Николай Яковина рассказал нам, к чему может привести передача Софии в руки Минкульта.

Пан Яковина, Софию Киевскую Кабмин передал в подчинение Министерству культуры. Отчего это так обеспокоило общественность столицы?

В нормальных условиях, если бы не было политической подоплеки, передачу Софии Киевской нужно было бы считать благом. Однако общественность имеет весомые основания опасаться, что это еще один шаг в воплощении концепции «российского мира», которая нагло и грубо внедряется в нарушение действующей Конституции и вопреки национальным интересам Украины...

Знаете ли вы наверняка, что Московский патриархат намеревается вселиться в Софию, которая считается святыней украинцев?

Еще во время премьерства Юлии Тимошенко делались попытки предоставить помещение Софии православной церкви, которая находится под Московским патриархатом. И уже тогда высказывались опасения – что как зайдут, так уже не выйдут оттуда.

А в чем для Софии опасность, если там будут отправляться церковные службы?

Научные работники еще в начале девяностых годов сделали выводы, о которых я сам докладывал на генеральной конференции ЮНЕСКО в 1993 году. Они были обеспокоены состоянием фресок, шедевров монументально искусства, кроме этого, у нас самое большое мозаичное изображение Божьей Матери. А это ХІ век.

Регулярные богослужения приведут к колебанию температур, повышению влажности, вибрации, что пагубно отражается на мозаике и на фресках.

В последнее время состояние Софии нормализовалось – не было, благодарение Богу, войн, за ней в целом хорошо присматривало Министерство регионального развития и строительства. В этом ведомстве есть свои архитекторы, дизайнеры, реставраторы... Реконструкция Софийской площади, ограничение движения транспорта возле самой Софии способствовали этой нормализации. Хотя новое строительство, в частности, сооружений на Владимирской, 20-22, обустройство спа-салона в Рыльском переулке изменили баланс гидрогеологии. И это плохо повлияло на Софию...

ЮНЕСКО хочет, чтобы все культурные достопримечательности в Украине, которые находятся под его эгидой, были сосредоточены в одних руках. В то же время там понимают, что такое Московский патриархат, не представляют, как монахи могут уничтожать святыни.

Я тоже не понимаю, что такое Московский патриархат. По крайней мере он к Софии Киевской никакого отношения не имеет.

Хотя действия этой религиозной организации действительно пугают. К сожалению, наша власть, похоже, им потакает. Логика здесь не работает. Как у Николая Кулиша: «Вы серьезно или по-украински?»

Как, по вашему мнению, Министерство культуры будет обращаться с Софией?

Я не могу сказать, поскольку я там уже не работаю.

Еще пару месяцев назад я бы порадовался, если бы Министерство культуры уполномочили заботиться об этой достопримечательности. Решение о таком подчинении вытекает из украинского законодательства (11 лет тому назад был принят соответствующий закон об охране культурного наследия). Украина остается на карте Европы едва ли не единственным государством, где сфера охраны культурного наследия распылена. По-видимому, кому-то так было удобно...

То есть сделано все законно... Так оправданы ли ваши опасения, если речь идет лишь об одном “грустном примере” – Лавре?

Боюсь, что, скорее всего, так же будет и с Софией...

Государство и общество должны сознавать, что Московская патриархия хочет расширить свое влияние, думая, что она - что-то вроде православного Ватикана.

Но современной церкви это просто не нужно, даже противопоказано. Извините, функции церкви – спасать души, а не захватывать с помощью полулегальных отрядов так называемых “казаков” то, что им не принадлежит.

Что касается Лавры. Состояние пещер сейчас тревожит. Там всегда был своеобразный микроклимат и никогда не было столько микроорганизмов, как появилось в последнее время... Это, конечно, вредит мощам святых. Монахи не знают, как за всем этим присматривать...

И вообще целый комплекс достопримечательностей под угрозой. Приходится бороться со сдвигами, появляются новые строительные объекты... Я уже не говорю о том, что нанесен непоправимый вред историческому ландшафту.

И как, по вашему мнению, должна действовать общественность? Чего требовать от власти?

Полной прозрачности во всех их действиях, мероприятиях и процедурах. Общество должно знать, какие планируются реорганизации, мероприятия улучшение состояния достопримечательностей. Какие средства будут выделяться на это. Как этими средствами будут распоряжаться. Если будут новые назначения, то по каким критериями будут подбирать кадры. Кто это будет – специалисты или подставные лица, которые просто будут заниматься нелегальной передачей объектов из одних рук в другие.

Оксана Климончук