Украинскую школу хотят закрыть, чтобы вселить офис ПР?

В г. Красный Луч Луганской области пятеро родителей учеников украиноязычной школы №15 уже вторые сутки проводят голодовку в знак протеста против ее закрытия.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил один из голодающих, депутат городского совета, бывший мэр города (2002 - 2006 гг.) Сергей ЛУКЬЯНЕНКО.

По его словам, среди требований голодающих - отмена решения сессии городского совета №20 от 28.12.2010 г. о закрытии школы, отставка заместителя городского председателя Людмилы МЯГКОЙ и начальника Управления образования Натальи ПОСТРЯКОВОЙ.

Необходимость закрытия учебного заведения в мэрии объясняют тем, что в школе, которая рассчитана на 1 тыс. 176 учеников, учится всего 240 детей, а в следующий учебный год набирается еще меньше школьников. Закрытие школы в горсовете не связывают с желанием закрыть именно украиноязычную школу, так как в городе есть ещё 2 школы, где обучение ведётся на 2-х языках. Главный мотив – нехватка средств на содержание.

Со слов же С.ЛУКЬЯНЕНКО, средства на содержание школы есть. В школе обучаются 307 учащихся приборостроительного техникума, работает школа искусств на 100 человек. В счет платежей по аренде они оплачивают все коммунальные услуги. Он утверждает, что фактически закрытие школы началось еще в 2006 году, когда начали говорить о ее закрытии, отпугивая тем самым родителей учащихся.

С.ЛУКЬЯНЕНКО считает, что школу закрывать нельзя, поскольку она расположена в густо населенном 3-м микрорайоне. По его подсчетам, по истечении небольшого промежутка времени еще две школы этого микрорайона не смогут принять всех учащихся. «От такого закрытия стоит ожидать только сворачивания жизнедеятельности города», - считает он. С.ЛУКЬЯНЕНКО также заявил, что городская власть «тупо выполнила указание по оптимизации школьной сети», не подумав о детях, не обсудив ситуацию с родителями. В тоже время родительским комитетом собрано боле 1 тыс. подписей жителей микрорайона против закрытия школы.

Также, по его словам, городская власть не предприняла никаких мер по привлечению дополнительных средств. «Если уж так трудно с финансами, то хотя бы начали с себя и отказались от премий, доплат», - резюмировал С.ЛУКЬЯНЕКО.

По информации родительского комитета, после закрытия школы в здании может появиться офис местной молодежной организации Партии регионов.