Закрытие украинской школы в Донецке: родители грозят самосожжением

В Донецке родители детей, которые учатся в украинской школе №111, заявляют о готовности самосожжения в случае закрытия этого учебного заведения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом гласит надпись на плакате, с которым родители пришли сегодня к зданию Петровского районного совета, где на сессии должен был обсуждаться вопрос о закрытии школы №111, в которой обучаются их дети.

Инициативная группа из родительского комитета в количестве 14 человек пришла к райсовету с плакатом: «Если нас не услышите, мы себя подожжем, но школу №111 закрыть не дадим».

По словам родителей, вчера они встречались с председателем Петровского районного совета Станиславом ПОЛНЫМ, но их переговоры «ничего не дали». По словам родителей, С.ПОЛНЫЙ сказал, что денег в бюджете на содержание школы нет. Родители отметили, что его поддержала и заведующая районного отдела образования Лариса ФЕОФАНОВА, которая объяснила, что «экономически и географически выгодно закрыть именно эту украиноязычную школу, наполненную на 57%». Руководители района сказали родителям, что школу планируют перепрофилировать под гостиницу, или ВУЗ, или резервный детский сад. Вместе с тем, по словам родителей, жители района знают, что на днях губернатор области Анатолий БЛИЗНЮК заявил на пресс-конференции, что в регионе в этом году планируется закрытие трех вузов, поэтому открытие нового вуза «не согласовывается с политикой областных властей». Открытие резервного детского сада также нецелесообразно, так как в районе уже есть ранее закрытая школа №109, и есть здание бывшего детского сада, где пока размещается «скорая помощь», считают родители.

«Это шкурный вопрос. Районо сейчас ведет подсчеты о наполняемости школ. Наша школа выглядит не хуже других, у нее наполняемость выше 50%, и это не 30%, как требуется для закрытия школы. Здесь просто нужна территория — у нас очень удобная территория, в центре района, двор хороший, школа теплая. Поэтому здесь совсем другой интерес», - убеждены родители.

По их словам, власти района не обещали пересмотреть вопрос о закрытии 111-й школы. «Нет, нам не обещали. Нам просто говорят, что мы всей школой, всем классом переходим в русскоязычную школу №101. Но это же ясно и понятно, что этого не будет, потому что родители тогда разберут детей по разным школам, и учителя остаются без работы. Так как они нам рассказывают эти сказки для взрослых, мы в них уже не верим», - объяснили родители.

На вопрос УНИАН о том, какие будут их дальнейшие действия, в случае принятия на уровне района решения о закрытии 111-й школы, родители ответили: «А дальше наши действия — пойдем к руководству области, города…. И там подпалим себя. Будем палить. Возле исполкома. Что делать, если нас не слышат».

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области в 2011 году планируется закрытие 26 общеобразовательных школ, или 2,5% от общего количества школ. По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, закрытие учебных заведений будет происходить согласно разработанной «Региональной дорожной карты по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание».

Общая проектная мощность школ, намеченных на закрытие в 2011 году, составляет 7182 ученика, фактическая наполняемость - 2099 учащихся. Таким образом, средняя наполняемость каждой из них - 30%.

Вместе с тем зампредседателя Донецкой областной организации Всеукраинского общества «Просвита» им. Тараса Шевченко Мария ОЛЕЙНИК заявила, что власти планируют закрыть и те учебные заведения, наполняемость которых значительно превышает 30%. Кроме того, по ее данным, что в регионе намечено закрыть в первую очередь украинские школы.

8 февраля в Донецке прошел митинг-протест учеников украинской школы № 136 и их родителей против закрытия этого учебного заведения.

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