Адвокат активиста ГО "Дорожный контроль" готовит иск к государству

Адвокат подвергнутого 5-суточному админаресту автомобилиста Дмитрия ГОВЕРДОВСКОГО готовит иск к государству Украина о компенсации морального и материального ущерба за незаконное ограничение сотрудниками МВД свободы передвижения гражданина и злоупотребление служебным положением.

Об этом адвокат Александр СЛАВСКИЙ заявил на встрече с журналистами, уточнив, что, кроме того, он направит заявление в правоохранительные органы о совершении преступления сотрудниками Одесского горГАИ и облУВД, «которые организованной группой незаконно ограничивали свободу передвижения гражданина и злоупотребляли служебным положением».

А.СЛАВСКИЙ обратил внимание на тот факт, что руководство отдела ГАИ Одессы, в частности, замначальника горГАИ Виктор НИКИФОРОВ, пояснил журналистам, что «водителя остановили из-за подозрительных движений автомобиля «вперед-назад».

Между тем, на обнародованной видеозаписи момента задержания, отметил юрист, четко запечатлено, что «инспектор горГАИ указывает совершенно иную причину остановки автомобиля – будто бы проводится некая внутриведомственная операция «Транспорт».

А.СЛАВСКИЙ также убежден в «совершении преступления судьей Приморского райсуда Одессы Виктором ИВАНОВЫМ, вынесшим противоправный приговор Д.ГОВЕРДОВСКОМУ».

Кроме того, адвокат констатировал, что такой судья «не числится в списке судей Приморского суда, опубликованном на официальном сайте этого госучреждения».

По мнению А.СЛАВСКОГО, «это была спланированная акция устрашения». «Не выезжают на обычные мероприятия замначальника ГАИ области и города», – отметил юрист.

Он также добавил, что информацию о состоянии здоровья арестованного Д.ГОВЕРДОВСКОГО, которому в зале суда оказывали помощь врачи «скорой помощи», его родственники и знакомые получить не могут. Им только известно, что он пребывает «в полностью заполненной 11-местной камере, где кто-то курит, кто-то громко говорит». «В подобных камерах чаще всего содержатся лица без определенного места жительства, и уже сами условия содержания ущемляют права человека, его честь и достоинство», - заключил А.СЛАВСКИЙ.

Как сообщалось, 12 февраля Д.ГОВЕРДОВСКОГО - активиста общественной организации «Дорожный контроль» , которая разместила видео про гаишника и «телячу мову» - подвергли админаресту на пять суток после задержания за якобы поддельные документы на автомобиль.