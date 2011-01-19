Хочу открыть глаза Азарову: гречка – 25, бензин – 9, картошка – 8

Премьер-министр Николай Азаров продолжает рассказывать об улучшениях в экономике страны в 2010 году и, в частности, о существенном торможении инфляции. «Несмотря на экстремальный рост цен на продовольствие на мировых рынках, несмотря на небывалую засуху в Украине, несмотря на наши собственные недостатки, Правительство достойно отреагировало на ценовой кризис и сумело остановить скачок цен осенью 2010 года», - заявил, например, он на заседании правительства12 января этого года.

Однако реальная ситуация, которую каждый день наблюдают рядовые украинцы, представляется совсем иной. Цены на многие товары и услуги растут очень быстрыми темпами.

Отвечая 17 января на вопросы журналистов относительно резкого подорожания продовольственных товаров, Азаров заявил, что повышение цен на отдельные продукты питания в Киеве и всей Украине носит «определенный искусственный характер» и ответственности за него правительство не несет.

«Вы спрашивайте у владельцев супермаркетов - почему они поднимают цены? То, что касается правительства, оно делает. Но правительство не торгует ни гречкой, ни маслом - правительство создает условия для тех, кто торгует», - ответил глава правительствана реплику о том, что цена гречки в супермаркетах достигла 25 гривень за килограмм.

А тем временем, цены на АЗС, по словам автомобилистов, просто сошли с ума - улетели в космос и не собираются возвращаться. В частности, стоимость самого популярного бензина марки «А-95» уже подпирает 9 гривень за литр и, судя по всему, скоро перевалит за 10 гривень.

Стремительно дорожают после Нового года также продукты питания. Например, цены на картофель в Донецкев январе выросли примерно на 40%. Если до праздников килограмм картофеля на рынках города стоил 5 гривень, то сейчас за него просят от 7 до 8 гривень за килограмм. На вопрос, с чем связан подобный ценовой скачок, продавцы отвечают вопросом: «А солярка насколько подорожала?».

При этом известно, что еще в прошлом году цены на овощи в Украине оказались выше европейских. Об этом сообщила в декабреассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

За все это правительство критикуют, естественно, представители оппозиции. Премьер-министр в ответ опускается до банального хамства. «Когда она открывает рот, лучше всего закрыть уши…», - заявил он, комментируя критику Тимошенко в свой адрес.

Однако, судя по приведенной выше информации о шокирующих ценах в Украине и продолжающемся их повышении, господин Азаров не только заткнул собственные уши – чтобы не слышать критики, но еще и плотно зажмурил глаза – чтобы не видеть реальную ситуацию с галопирующим ростом цен в стране.

Александр Бескоровайный